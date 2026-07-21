Pozor na monitory od LG: do počítače instalují nástroj, který špehuje uživatele

- Jihokorejské LG musí řešit nepříjemné stížnosti uživatelů
- Těm vadí, že jim jejich monitory potichu instalují agresivní adware
- Mimo to tato aplikace sbírá až nepřiměřené množství dat a osobních údajů
Monitory jsou poměrně jednoduchá zařízení a pro řadu uživatelů se jedná o nezbytného pomocníka při jejich práci či při zábavě. Zatímco většina monitorů funguje vcelku jednoduše a zobrazuje obsah vašeho počítače, moderní monitory v sobě často mají i operační systém a do určité míry mohou fungovat autonomně. To je bezesporu zajímavá myšlenka, pokud ovšem funguje tak, jak má, tedy ve prospěch uživatelů. Někteří majitelé prémiových monitorů od jihokorejského giganta LG si nyní stěžují, že jim jejich monitory bez jejich vědomí instalují do počítače otravný reklamní adware.
🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!
Agresivní reklama na drahých monitorech
YouTube kanál Gamers Nexus zveřejnil video, ve kterém tvrdí, že jeho monitor LG automaticky a potají nainstaloval do jeho počítače software, který jej láká na předplatné antivirového programu McAfee, který je mezi uživateli nechvalně proslulý právě pro své agresivní obchodní praktiky. Tento software, nazvaný LG Monitor App Installer, se stáhne a nainstaluje po připojení monitoru LG UltraGear 34GX900A-B. Zdá se však, že tento software a související vyskakovací okna se objevily i po připojení tři roky starého monitoru LG UltraFine 32UN880-B.
Kanál na YouTube provedl 32 po sobě jdoucích spuštění systému a zjistil, že aplikace McAfee byla doporučena 31krát. Při 32. a posledním spuštění aplikace propagovala vlastní nástroj společnosti LG pro správu monitoru. Pokud jde o možnosti aplikace, rychlá kontrola v Microsoft Store odhalila, že může využívat všechny systémové zdroje a přistupovat k vašemu internetovému připojení. Na první pohled se nemusí jednat o nic závadného, ale stránka aplikace v Microsoft Store odkazuje také na obecné zásady ochrany osobních údajů.
Co je to adware?
Adware (skratka z advertising-supported software) je druh softwaru, který bez souhlasu uživatele automaticky zobrazuje agresivní reklamu, vyskakovací okna nebo mění nastavení webového prohlížeče. Do zařízení se nejčastěji dostane jako skrytá součást bezplatně stahovaných programů či kliknutím na nebezpečné bannery, a ačkoliv primárně neslouží k přímé krádeži dat jako klasický virus, výrazně zpomaluje systém, spotřebovává internetová data a narušuje soukromí tím, že tajně sledováním vašeho chování na síti uzpůsobuje podsouvaný reklamní obsah.
Tyto zásady potvrzují, že data shromažďovaná LG zahrnují vaše jméno, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, údaje o online aktivitě, podrobnosti o zařízení a další informace. Některé z těchto údajů se vztahují pouze na uživatelskou aktivitu, jako jsou opravy a nákupy na platformách od LG a nikoli na aplikaci Monitor App Installer, ale gigant ve svých zásadách tuto novou aplikaci nezmiňuje. Je pravděpodobné, že se jedná pouze o obecné zásady pro všechny služby jihokorejské firmy, ale je také možné, že si LG nechává otevřená vrátka, aby mohla shromažďovat obrovské množství dat.
Je zajímavé, že zprávy o této praxi LG se objevují již od roku 2024. V posledních několika týdnech však zprávy uživatelů nabraly na intenzitě. Ať tak či onak, je velmi znepokojivé, že společnosti mohou do vašeho zařízení instalovat bloatware bez vašeho vědomí nebo souhlasu.
LG navíc není jedinou společností, která tak činí – tohoto jednání se dopustily i jiné značky, například Dell. Je obzvláště nepříjemné setkat se s tímto reklamním odpadem ve chvíli, když jste za monitor utratili klidně i desítky tisíc korun.