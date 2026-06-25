Poprvé v Česku: na Xiaomi POP Run dostanete zdarma chytrý náramek za 600 Kč

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- Oblíbený běžecký závod Xiaomi POP Run se vůbec poprvé uskuteční v České republice, a to v sobotu 29. srpna 2026 v pražské Stromovce
- Každý účastník získá v rámci startovního balíčku chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč a tričko
- Akce nabízí 5km a 10km trať vhodnou pro profíky i začátečníky, přičemž nejlepší běžci si rozdělí elektroniku Xiaomi v celkové hodnotě 133 000 Kč
Xiaomi POP Run, legendární běžecký závod pořádaný v 16 zemích světa od roku 2018, se toto léto vůbec poprvé uskuteční v České republice. V sobotu 29. srpna 2026 nabídne v příjemném prostředí pražské Stromovky unikátní spojení běhu, moderních technologií a atmosféry otevřené zkušeným běžcům i úplným začátečníkům. Každý účastník si odnese chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč a startovní set včetně závodního trička. Nejlepší běžci si pak rozdělí elektroniku v celkové hodnotě 133 000 Kč.
Xiaomi POP Run: co musíte vědět?
- Kde se koná: Praha – Stromovka (zázemí a start na Výstavišti v pražských Holešovicích)
- Kdy se koná: Sobota 29. srpna 2026 (Xiaomi Experience Centrum otevírá v 11:00, první start je ve 14:00)
- Startovné: 699 Kč (cena je jednotná pro obě trasy)
- Co je v ceně startovného?
- Chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč (zůstává vám i po závodě)
- Závodní tričko a startovní číslo
- Pitný režim na trati a v cíli
- Památeční medaili za dokončení závodu
- Co můžete vyhrát? Nejrychlejší běžci a běžkyně si rozdělí elektroniku Xiaomi v celkové hodnotě 133 000 Kč.
- 1. místo: Xiaomi TV v hodnotě až 18 999 Kč
- 2. a 3. místo: Chytré hodinky nebo sluchátka
- Jaké jsou okruhy:
- 5 km: Ideální pro začátečníky, lidi, co teprve trénují, nebo pro ty, kteří chtějí trasu absolvovat svižnou chůzí.
- 10 km: Trasa pro pravidelné běžce a milovníky výzev.
- Obě trasy vedou parkem Stromovka a mají jen minimální převýšení.
Chytrý náramek pro každého závodníka
Xiaomi POP Run 2026 odstartuje v sobotu 29. srpna 2026 na výstavišti v pražských Holešovicích. Pro začátečníky a milovníky kratších vzdáleností je připravena pětikilometrová trať, ostřílení běžci se mohou vydat na delší, desetikilometrovou trasu.
Všichni závodníci přitom vybíhají s chytrým náramkem Xiaomi Smart Band 9 Active, který najdou ve svém startovním setu. Během závodu tak mohou průběžně sledovat své tempo či srdeční tep a nechat se motivovat k ještě lepším výkonům. Po skončení akce jim navíc náramek zůstává jako praktický pomocník pro další trénink.
Technologie na rozdávání i vyzkoušení
Nejrychlejší běžci v mužské a ženské kategorii si kromě náramku a skvělého zážitku odnesou také věcné ceny v podobě domácí i nositelné elektroniky. Na vítěze čekají televize Xiaomi v hodnotě až 18 999 Kč, druhá a třetí místa pak budou odměněna například chytrými hodinkami nebo sluchátky.
Přímo na holešovickém výstavišti navíc bude k vyzkoušení kompletní portfolio chytrých produktů Xiaomi. Xiaomi Experience Centrum otevírá už v 11:00, tedy s dostatečným předstihem před startem kratšího závodu, který je naplánován na 14:00.
Různé trasy, stejně intenzivní zážitek
Obě trasy, 5 a 10 kilometrů, vedou Stromovkou – jedním z nejkrásnějších pražských parků, kde běžci nasbírají jen minimální převýšení.
Delší verze je vhodná pro sportovce, kteří běhají pravidelně, nebo mají rádi výzvy. Trasa o vzdálenosti pět kilometrů je pak ideální volbou pro ty, kteří se teprve odhodlávají běžecké závody vyzkoušet, nebo si chtějí stanovit délku, na kterou zvládnou do konce léta natrénovat. Část nebo celou trasu lze ale bez obav absolvovat jen svižnou chůzí.
Závody nejsou jenom pro profíky
Hlavní myšlenka akce Xiaomi POP Run je tedy jednoduchá: aby si každý, kdo se postaví na start, odnesl stejně radostný zážitek. Také proto je startovné pro obě tratě stejné – registrace na 5 km i 10 km stojí pouze 699 Kč. Beze změny pak zůstává i složení závodního balíčku, který bude obsahovat chytrý náramek, startovní číslo a speciální závodní tričko. Pitný režim bude zajištěn na trati i v cíli, kde na všechny účastníky čeká památeční medaile za dokončení závodu.
„Chceme všem ukázat, že pohyb může být zábava a že moderní technologie dokážou motivovat i ty, kteří se teprve odhodlávají ke své závodní premiéře. Proto jsme připravili akci, z níž si každý odnese nejen medaili ale i chytrý náramek pro měření svých výkonů a inspiraci k aktivnímu životnímu stylu,“ říká David Forman, marketingový ředitel Xiaomi Czech Republic.
Zážitek, který se (ne)dá změřit
Xiaomi POP Run připomíná, že běh není jen o výsledném čase, ale i o radosti z pohybu a překonávání limitů – hlavně těch vlastních. Do Česka tak přiváží svou proslulou podporující atmosféru, díky níž a chytrému náramku si každý účastník odnese nezapomenutelný zážitek, který nekončí v cíli.
Registrace probíhají do naplnění kapacit na webu PopRunPrague.com.