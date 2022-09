Pixel Watch se ukázaly na veřejnosti. Na zápěstí je měl samotný šéf Googlu

Na konferenci Vox Media Code, která se odehrává v těchto dnech, vystupuje celá řada předních technologických řečníků. Mezi nimi je také Sundar Pichai, generální ředitel Googlu. Ten si vysloužil pozornost médií nikoli kvůli svému projevu, ale kvůli něčemu zcela jinému – svým hodinkám.

Looks like Sundar Pichai is wearing the Pixel Watch at the Code Conference pic.twitter.com/hcoNB9mdNy

— Mark Gurman (@markgurman) September 7, 2022