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Pant iPhonu Duo je malým technickým zázrakem: Apple s jeho pomocí vyřešil palčivý problém skládaček

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 14. 10. 10:30
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Pohled na kloub ohebného telefonu Apple iPhone Duo
  • iPhone Duo je první skládačka od Applu a obsahuje několik unikátních prvků
  • Jedním z nich je pant, s jehož pomocí se povedlo výrazně zredukovat záhyb displeje
  • Kromě toho ho telefon využívá také k chlazení energeticky náročného hardwaru

Jak známo, Apple uvádí na trh produkty až v okamžiku, kdy jsou opravdu dotažené. I to je jeden z důvodů, proč jsme čekali na první skládací telefon s nakousnutým jablíčkem ve znaku tak dlouho. Kalifornský gigant se soustředí také na všechny, i ty nejmenší detaily a často přichází s velmi originálními technologickými vychytávkami. Tak jako v případě pantu modelu iPhone Duo.

Skládačky a problémy s chlazením

Skládací telefony jsou vlajkové přístroje a to znamená, že jsou osazeny tím nejvýkonnějším dostupným hardwarem. Vrcholné procesory přirozeně produkují mnoho tepla a konstrukce skládaček se s tímto aspektem ne vždy umí dobře vyrovnat. V rozloženém stavu ještě ano, protože velká plocha je pro odvod přebytečného tepla ideální, ale problémy nastávají při složení.

Apple Iphone Duo 03
iPhone Duo

V tomto okamžiku vzniká jakýsi tepelný sendvič a odvádění tepla náhle probíhá přes poloviční plochu, což je samozřejmě problém. V tomto stavu se skládací telefony rychleji a výrazněji zahřívají, a i to je důvod, proč většina z nich zobrazí na displeji při zapojení nabíječky hlášku, že po otevření se bude telefon nabíjet rychleji. Apple ale tento problém, zdá se, vyřešil.

Pant, který otevírá a chladí zároveň

Inženýři Applu, kteří mají na starosti tepelný management a vývoj čipů, na tomto problému pracovali a přišli s opravdu ojedinělým řešením. Právě kvůli tomu, že se chlazení skládacích telefonů po uzavření zhoršuje, integrovali do pantu telefonu ohebné grafitové trubice, které přenáší přebytečné teplo do obou polovin a lépe se tak využívá dostupná plocha pro odvod tepla.

Nebylo to ale jednoduché, protože řešení muselo být dostatečně odolné, aby vydrželo tisíce cyklů otevírání a zavírání bez prasknutí nebo ztráty tepelné vodivosti. Kromě grafitu v pantu je iPhone Duo vybaven také ultra-tenkou odpařovací komorou a procesor A20 Pro se dočkal jiného uložení paměti (je vedle něj namísto nad ním), aby bylo dosaženo lepší stability v zátěži.

iPhone Duo v akci
iPhone Duo

S podobnými problémy se potýkají všichni výrobci těchto telefonů, nicméně s takovým řešením dosud žádný z konkurentů nepřišel. Samsung například používá grafitové a měděné fólie, které jsou integrovány do vrstvené struktury displeje nebo připevněny ke konstrukci po stranách kloubu. Toto řešení je ale relativně křehké a pant není součástí chlazení takovým způsobem jako u iPhonu Duo.



iPhone Duo v akci



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Předobjednejte si svůj iPhone Duo

I když byl iPhone Duo představen už před více než měsícem, k dispozici stále ještě není. To se ale brzy změní a již tento pátek, konkrétně 16. října 2026 ve 14:00, se dostane do předprodeje, takže si ho bude možné objednat. Klasický prodej odstartuje 23. října 2026 a základní provedení s pamětí 256 GB stojí v Česku 54 990 Kč.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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