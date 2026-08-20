Paměťová krize dopadá i na Xiaomi. Prodej smartphonů klesají, roste ale jejich prodejní cena

- Prodeje smartphonů Xiaomi se propadají
- Kvůli paměťové krizi musela čínská firma ořezat nabídku o ty nejlevnější přístroje
- Xiaomi je stále globální trojkou, na záda mu ale silně dýchá konkurenční Oppo
Značka Xiaomi se pochlubila výsledky svého hospodaření za druhý kvartál letošního roku. Je na nich patrné, že čínský gigant bojuje s aktuální paměťovou krizí – oproti stejnému období v loňském roce si totiž pohoršil a zaznamenal pokles příjmů i zisku. Nejvíce je to vidět na mobilní divizi, která zaznamenala výrazný propad tržeb.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Prodeje smartphonů klesají, roste ale jejich cena
Společnost Xiaomi v uplynulém kvartále vykázala tržby ve výši 108,9 miliard CNY (asi 334 miliard korun), což je meziročně o 6,1 procenta méně. Čistý zisk pak spadl o 42,6 procent na 6,2 miliard CNY (asi 19 miliard korun), hrubá zisková marže tak činí necelých 20 procent.
Největší balík peněz do společné kasy přinesla mobilní/IoT divize, která v minulém čtvrtletí utržila 84 miliard CNY, což je meziročně o 11,3 procenta méně. Pouze polovina z této částky ale pochází z prodeje smartphonů, zbytek tržeb zajistila nositelná elektronika a další zařízení internetu věcí.
Xiaomi drtí současná paměťová krize, která postihuje zejména segment těch nejlevnějších smartphonů. Kvůli vysokým cenám u nich mohou paměti tvořit více než 50 procent veškerých výrobních nákladů, a proto čínský výrobce zredukoval nabídku low-endových zařízení a více se soustředí na střední třídu a prémiový segment. Díky tomu Xiaomi zaznamenalo historicky nejvyšší průměrnou prodejní cenu smartphonu – 1 351 CNY, což je asi 3 800 korun.
Xiaomi stále zůstává globálně třetím největším výrobcem smartphonů, po aktuálním propadu mu ale na záda velmi vehementně dýchá Oppo. Může se klidně stát, že po 24 po sobě jdoucích čtvrtletích se bude muset před svým čínským konkurentem sklonit. Tržby se smartphonů sice značce Oppo rovněž klesly, ale menší měrou než v případě Xiaomi.
V oblasti tabletů patří Xiaomi čtvrtá příčka, jejich dodávky klesly meziročně o 6,8 %. Výrazně lépe se čínské firmě daří v prodeji hodinek, náramků a sluchátek, v tomto odvětví je Xiaomi celosvětově dvojkou.
Aby značka Xiaomi stále přinášela do mobilního světa inovace, investuje velké množství peněz do výzkumu a vývoje – letos již utratila 18,2 miliard CNY, do konce roku má toto číslo přesáhnout 40 miliard CNY. Velká část vývoje je věnována umělé inteligenci, poslední model Xioami MiMo-V2,5 LLM byl na konci července použitý k vygenerování 10,5 bilionů tokenů, což jej celosvětově postavilo na první místo před veškerou konkurenci. O tento model se bude opírat i operační systém HyperOS 4.