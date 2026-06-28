Pamatujete na Nintendo DS? Šikovný launcher vás vrátí do minulosti

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- Chtěli byste proměnit svůj smartphone s Androidem v ikonický handheld od Nintenda?
- Vývojář s přezdívkou Mr. Rubik na tom aktivně pracuje a v
- Launcher plný působivých detailů prozatím nemá datum vydání
Kapesní konzoli Nintendo DS vám patrně dopodrobna představovat nemusíme, ostatně jedná se o jednu z nejlépe prodávaných konzolí v historii. Najít doma nějakou funkční už ale tak snadné být nemusí, nicméně když poručí nostalgie, je potřeba jednat. A proč rovnou neproměnit v tuto populární herní konzoli váš chytrý telefon, když to jde snadno, rychle a bez nevratného poškození? Stačí si k tomu stáhnout šikovný launcher, který váš Android promění v napodobeninu handheldu Nintendo DS.
Launcher ve stylu legendárního Nintenda DS
V novém videu na YouTube vývojář vystupující pod přezdívkou Mr. Rubik naznačil, že aktivně připravuje vlastní launcher, který imituje ikonickou dvojici displejů Nintenda DS. Video ukazuje launcher ve stylu DS i DSi běžící na zařízení s Androidem a vypadá opravdu skvěle. Vývojář odvedl zjevně skvělou práci a dbal na správné zpracování detailů, včetně hodin a správných fontů. Na videu můžeme vidět také domovskou obrazovku ve stylu handheldu DS, nainstalované aplikace ve vašem telefonu a hry, včetně vaší lokální knihovny her pro DS, DSi a GBA.
Můžete také používat vlastní ikony aplikací a aplikace podporuje i balíčky ikon a oznamovací odznaky. Vývojář tvrdí, že aplikace funguje zcela offline a neobsahuje žádné analytické ani sledovací funkce. Nemůžeme si pomoci, ale tento typ launcheru by se skvěle hodil pro skládací telefony či zařízení jako AYN Thor. Vývojář dokonce na svém kanálu na Discordu zveřejnil klip, na kterém je launcher spuštěn právě na kapesním zařízení Thor.
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Launcher bude podporovat také PictoChat, na který si majitelé Nintenda DS pravděpodobně vzpomenou. Mr. Rubik však upřesňuje, že tato funkce bude alespoň prozatím podporována pouze v lokálních sítích a měla by být k dispozici od verze 1.0.4. V současné době není známo datum vydání a Mr. Rubik nezmínil ani předpokládanou cenu. Doufáme však, že se launcher objeví co možná dříve.