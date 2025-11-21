Otestovali jsme fotoaparáty Honoru 400. Ukrývají příjemná překvapení

- Když se řekne fotomobil, patrně se vám na první dobrou nevybaví Honor 400
- Jeho 200Mpx hlavní snímač by vás ale mohl přesvědčit o tom, abyste mu dali šanci
- Za cenu pod 12 tisíc korun se totiž vůbec nejedná o špatnou volbu
Fotoaparáty jsou jednou z nejdůležitějších součástí každého chytrého telefonu, a je přitom lhostejné, zda si vybíráte vlajkový model za desítky tisíc, nebo cenově dostupný smartphone. Pokud chcete ty nejlepší možné výsledky v rámci mobilní fotografie, pochopitelně se většímu výdaji nevyhnete, avšak ani ve střední třídě vás nečeká žádná ostuda. V rámci fototestu jsme si vzali na paškál klasického zástupce z kategorie telefonů okolo deseti tisíc, a to Honor 400. Jak si čínský bojovník s 200Mpx snímačem poradí v běžných situacích?
200 megapixelů důrazných argumentů
Začněme nejprve detailním pohledem na všechny dostupné fotoaparáty. Na zadní straně se nachází pouze dva fotoaparáty, což může někdo brát jako handicap, já to naopak velmi chválím. V minulosti totiž měli výrobci tendenci chlubit se sestavou tří až čtyř fotoaparátů, přičemž z cenových důvodů tradiční dvojice makro a bokeh prakticky za nic nestála a spíše dělala ostudu. Honor se do podobných marketingových her naštěstí nepouští a díky tomu se může soustředit na to skutečně důležité:
- Hlavní 200Mpx snímač Samsung ISOCELL HP3 o velikosti 1/1.4″, světelnosti f/1.9 a velikostí pixelů 0,56 µm
- Širokoúhlý 12Mpx CMOS snímač se světelností f/2.2 a možností fotit makro
- Přední 50Mpx selfie CMOS kamera se světelností f/2.0 a velikostí pixelů 0,64 µm
Jak zběžný pohled na parametry napoví, prim bude hrát především hlavní fotoaparát, v jehož těsném závěsu se bude držet selfie kamera. Širokoúhlý snímač v této sestavě bude plnit spíše podpůrnou roli, a to jak v případě rozšíření scény za dobrých světelných podmínek, tak především jako výrazně lepší makro kamera, než jakou je standardní 2Mpx snímač se světelností f/2.4, který stále ještě někteří výrobci ve svých telefonech nabízí.
Honor 400 jako fotografický trumf?
Než se ale vrhneme na to, jak Honor 400 fotí, pojďme se prvně podívat na samotnou fotoaplikaci. Ta se ve výchozím stavu příliš neliší od ostatních smartphonů, ať už z domácí či konkurenční stáje, což je rozhodně dobře – alespoň nebudete nic dlouho hledat. Z výchozí obrazovky fotoaparátu můžete aktivovat Google Lens, nastavit si blesk, zapnout/vypnout živé fotografie, povolit HDR a přejít do nastavení, případně si při spodní liště přepnout fotoaparáty (širokoúhlý, hlavní, hlavní 2× a 4× digitální zoom) a případně si nastavit jeden ze tří stylů.
Při potažení zespod (jak vám naznačuje šipka) se vám zpřístupní ještě rychlé volby pro danou kartu. V případě fotoaparátu je to například opět možnost nastavit blesk, HDR, živé fotografie, přičemž se k tomu přidává také vodoznak, poměr stan, filtr (jeden ze 14), časovač nebo užitečné vychytávky, které jsou známy všem fotografům, jako je mřížka či horizont. Nabídku karet různých režimů fotoaparátu si můžete přizpůsobit, takže pokud například nefotíte často portréty, ale naopak makro, máte možnost si je v nabídce vyměnit či si ji rozšířit.
Pro pokročilejší fotografy je k dispozici také profesionální režim, kde máte pod kontrolou režim měření, citlivost čipu, rychlost závěrky, kompenzaci expozice, typ automatického ostření či vyvážení bílé barvy. Výhodou je také možnost fotit nejen do formátu JPG, ale také do RAW – konkrétně do formátu DNG.
Pár slov chci ztratit také ohledně umělé inteligence, která se v poslední době prosazuje prakticky úplně všude. V případě Honoru 400 je zde jen jeden přepínač v nastavení s názvem AI fotografování, který „inteligentně rozpozná fotografovanou scénu a doporučí vám nejlepší způsob fotografování“. V praxi vám při fotografování určité scény vyskočí drobná bublina s tím, že se můžete přepnout do jiného režimu. Společně s tím vám AI může doporučovat i vhodné filtry, což má nějaký vliv i na výslední snímky.
Hlavní fotoaparát vám ostudu neudělá
Nyní už ale pojďme na výsledky focení z hlavního fotoaparátu. Za dobrých světelných podmínek mu toho není moc co vytknout, alespoň v rámci dané cenové kategorie. Snímky jsou překvapivě ostré, mají dobré barevné podání, příjemné vyvážení bíle a jsou překvapivě ostré. Škoda je jen agresivnějšího dynamického rozsahu, který má tendenci kompletně likvidovat stíny, nicméně nepochybuji, že si takové fotografie najdou řadu příznivců.
Potěšily mě také výsledky digitálních výřezů, které máte k dispozici dva – první 2× a druhý 4×. Díky bohaté zásobě megapixelů si Honor 400 podobné výřezy může dovolit a za dobrých světelných podmínek ho nestojí ani výrazné snížení kvality. Fotky jsou stále poměrně ostré a mají věrné barvy i vyvážení bílé, byť je v některých případech poznat, že limity senzoru není radno zkoušet příliš do hloubky.
Co se týče širokoúhlého fotoaparátu, tady je ve srovnání s hlavním snímačem vidět, že na tom není tak dobře, avšak ostudu vám jeho výsledky neudělají. Fotografovaná scéna je o poznání saturovanější a má méně detailů, nicméně má dobrý dynamický rozsah i ostrost. Nebýt slévání detailů při okrajích, které je ale pro řadu širokoúhlých fotoaparátů typické, hodnotil bych ho velmi kladně.
Plejáda fotografických stylů i pomoc od AI
Honor nezůstává pozadu ani co se týče různých stylů fotografovaných scén. Nenabízí tak široké možnosti jako třeba iPhone, nicméně máte na výběr ze tří různých stylů výsledných fotografií – konkrétně Přirozený, Jasný a Autentický. Zatímco mezi prvními dvěma jsem prakticky neviděl rozdíl, snad jen v trochu vyšším jasu, Autentický styl už pouhým pohledem poznáte a spočívá především ve vyšší saturaci barev. Jestli je budete chtít používat i při běžném focení je nicméně už jen na vás.
O poznání zajímavější jsou fotografické styly v režimu Portrétu, kde si můžete vybrat ze tří uměleckých a ze šesti simulujících klasický film. U každého si navíc můžete rozklepnout i podrobnější popis, takže budete ještě před stisknutím spouště vědět, jaký styl je pro vás ten pravý. Ačkoli lze podobné styly přidat i v postprodukci v rámci jedné z mnoha aplikací pro úpravu fotografií, určitě není k zahození, že Honor dává tyto možnosti k dispozici uživatelům už ve výchozím stavu.
Při focení se zapnutými funkcemi AI jsem měl pocit, že občas má nastavení vliv i na finální postprocesing snímků. Pokud jde o výsledek, z testování mohu říci, že se spíše jedná o změny k lepšímu. V některých případech se nicméně vyplatí veškeré AI vypnout, neboť má tendenci slévat detaily, především u jemných textur. Po většinu času jsem ale nechal umělou inteligenci zapnutou, neboť na výsledné snímky neměla vždy až takový vliv.
Noční fotografie umí příjemně překvapit
Horší světelné podmínky zvládá Honor 400 také s přehledem, nicméně narazit v jeho případě na limity je mnohdy až překvapivě snadné. Kupříkladu ve vnitřních prostorech má fotoaparát problémy se zaostřením, na druhou stranu zvládá produkovat věrné snímky. Opatrný bych doporučil být také co se týče používání digitálních výřezů, obzvláště toho čtyřnásobného. U něj totiž jde kvalita výsledných fotografií rapidně dolů a v mnoha případech musíte mít opravdu pevnou ruku, abyste dostali ostrý snímek. V režimu noční fotografie vám nicméně Honor 400 už 4× zoom nenabídne.
Hlavní fotoaparát produkuje v noci relativně kvalitní snímky, kterým nechybí detaily, příkladné barevné podání a především atmosféra. Pozor si ovšem musíte dát na protisvětlo a složitější světelné podmínky obecně, neboť v nich už není Honor 400 tak pevný v kramflecích a občas zaškobrtne. Jakmile se ale naučíte, na co si při fotografování dát pozor, vykouzlí vám Honor velmi kvalitní snímky, za které se nebudete muset stydět. Pokud jde o širokáč, ten sice neprodukuje až tak špatné snímky jako někteří konkurenti, nicméně raději se na něj příliš nespoléhejte, pokud to není nutné.
Zmínku si zaslouží i makro, které probíhá skrze širokoúhlý snímač. Možná vás překvapí, že máte na výběr z přiblížení 0,6×, 1× a 2×, nicméně nenechte se zmást – jedná se jen o výřezy, tedy mimo to nejširší ohnisko. Samotné makro není vůbec špatné a pokud máte na scéně dostatek světla, budete schopni vykouzlit překvapivě povedené snímky plné drobných detailů. Honor v tomto případě ukazuje, že tohle je cesta mobilní makrofotografie u cenově dostupnějších telefonů a nikoli dedikované 2Mpx snímače, které jsou vesměs k ničemu.
Opomenout nesmím ani portrétní režim a selfie kameru. V obou případech si jistě přijdete na své, ať už skrze fotografické styly, možnost přizpůsobit hloubku ostrosti nebo také digitálně vylepšit výsledek drobnou retuší ještě před samotným stiskem spouště. Také přední selfie kamera je připravena i pro náročnější uživatele.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 8,1 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: IP65
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
V Black Friday za skvělou cenu!
Honor 400 je překvapivě schopný smartphone spadající do střední třídy, alespoň pokud jde o focení. Pokud tedy hledáte chytrý telefon, který bude pořizovat obstojné snímky a zároveň nezruinuje váš rodinný rozpočet, s tímto modelem nešlápnete vedle. V běžném prodeji ho můžete pořídit za cenu 11 490 korun, nicméně například v rámci akce Black Friday může být váš už za 10 890 korun.