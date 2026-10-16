Ostravská VŠB postavila vlastní testovací polygon, prohánět se po něm budou autonomní vozidla

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava otevřela nové vývojové centrum
- Jeho součástí je také unikátní polygon pro testování autonomních vozidel
- Na proměnu bývalého uhelného regionu je celkem vyčleněno 18,9 miliardy korun
Ostrava, potažmo celý Moravskoslezský kraj, je mnohými obyvateli České republiky vnímán především skrze své hornické dědictví. To je ale už definitivně minulostí, což ovšem neznamená, že by na severní Moravě a ve Slezsku nevěděli, co dále. Jedním z lídrů transformace celého kraje je také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Její pedagogové a studenti se mohou pochlubit spoluprací s řadou institucí z veřejného i soukromého sektoru, které celý kraj posouvají zase o kus dále. Jedním z nejviditelnějších výsledků je kupříkladu elektromobil Titan, nicméně to není vše – nyní VŠB-TUO otevřela nové výzkumně-vývojové centrum za 126 milionů, včetně unikátního polygonu.
Polygon pro testování autonomních vozidel
Nová budova VŠB-Technické univerzity Ostrava a přilehlý polygon pro testování chytrých aut či robotických systémů, první svého druhu na tuzemských univerzitách. S evropskou dotací 126 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace se jedná o největší investiční akci projektu Refresh (Research Excellence For Region Sustainability and Hihg-tech Industries), jehož úkolem je přispět k proměně Moravskoslezského kraje na „chytrý a zelený“ region. Jen o budově to ale není.
„Naším cílem není teorie do šuplíku, ale aplikovaný výzkum s rychlým transferem do praxe. Oblasti jako automatizovaná mobilita, humanoidní robotika, senzorické sítě a pokročilá AI představují pro průmysl příležitost, jak ušetřit miliardy korun. Jedním z pilířů nového centra je i společné výzkumné pracoviště s prestižním korejským institutem Katech, jedním z globálním lídrům v automotive technologiích. Nové zázemí s unikátním polygonem nám dává přesně ty nástroje, které potřebujeme pro rychlé nasazování špičkových inovací do reálného života i provozu firem,“ uvedl rektor VŠB-TUO a ředitel projektu Refresh Igor Ivan.
Šestipodlažní objekt bude sloužit například pro výzkum a vývoj automatizovaného řízení vozidel, systémů pro e-mobilitu a informačních a komunikačních technologií pro průmysl. Odborníci se zaměří například na aplikace s využitím AI a strojového učení, digitální dvojčata, zpracování signálů, obrazových dat a další oblasti.
Významným přínosem je i vznik 380 metrů dlouhého experimentálního polygonu, jehož trasa pracuje s různými poloměry zatáček podle potřeb budoucího testování autonomních vozidel. Při jeho stavbě byl použit cementobetonový kryt používaný na letištích, včetně speciálního česaného povrchu.
Objekt má řadu zajímavých technických a environmentálních řešení – například 92 fotovoltaických panelů o celkovém výkonu téměř 54kWp, z toho je 40 umístěno na střeše a 52 na fasádě budovy. Dešťová voda ze střechy, parkoviště i části polygonu se přes akumulační nádrž zachytává a postupně se vsakuje do podloží, aby se co nejvíce co nejvíce zadržela v okolí stavby. Hlavním zdrojem tepla a chladu celého objektu je výkonné tepelné čerpadlo.
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„Jedná se o uzavřené prostředí pro mobilní prostředky od automobilů až po humanoidy. Podobné polygony jsme viděli například v některých univerzitních kampusech v zámoří, mezi tuzemskými univerzitami jsme ale první. Navíc zde budeme mít k dispozici špičkovou vysokorychlostní 5G síť a další vysokorychlostní komunikační sítě, což je například pro řízení chytré mobility nezbytné,“ doplnil proděkan FEI a vědecký ředitel Industry 4.0 & Automotive Lab projektu Refresh Petr Šimoník.
Moravskoslezsko čekají investice v řádech miliard korun
Do celého projektu míří peníze nejen kraje, ale také státu. Projekt Refresh je součástí širší podpory Moravskoslezského kraje z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace. Na proměnu bývalého uhelného regionu je z programu vyčleněno 18,9 miliardy korun.
Tyto peníze pomáhají financovat výzkum a inovace, modernizaci firem a lepší podmínky pro život v kraji. Mezi další významné vědecké projekty podpořené z programu patří například CEET H2 nebo LERCO Ostravské univerzity.
„Jsou to peníze z Evropské unie, které mají pomoci uhelným regionům s proměnou po konci těžby. Chceme, aby se z nich budovalo to, co tu zůstane i po skončení programu. Automatizované řízení vozidel, e-mobilita nebo umělá inteligence jsou obory, které porostou tak jako tak. Díky projektu Refresh se na tom růstu bude podílet i Ostrava a mladí odborníci nebudou muset za zajímavou prací odcházet jinam,“ uvedl vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.
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„Na projektu REFRESH je dobře vidět, k čemu program Spravedlivá transformace slouží. Nepodporujeme jen nové budovy, ale místa, kde vznikají nápady a kde si je firmy mohou rovnou vyzkoušet. Polygon pro testování autonomních vozidel a robotů zatím žádná jiná česká univerzita nemá. Vědci a jejich průmysloví partneři už nebudou muset jezdit na cizí testovací dráhy a nové technologie ověří přímo v kampusu. Do výzkumu se zapojí i studenti a získají praxi, díky které najdou uplatnění tady v regionu,“ uvedla ředitelka programu OPST Ministerstva životního prostředí Radana L. Kratochvílová.