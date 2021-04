Oppo chystá lokalizační štítek, nabídne UWB i USB-C

S lokalizačními štítky se doslova roztrhl pytel. Zatímco firmy jako Tile či Fixed vyráběly drobná sledovací zařízení dříve, než „to bylo cool“, technologický svět je naplno objevuje až nyní. Není se co divit – do hry vstoupili velcí hráči v čele se Samsungem a jeho SmartTagem a nově rovněž Apple se štítkem AirTag. Jak to tak vypadá, čínské Oppo, spadající pod gigant BBK Electronics, chce přispět také svou trochou do mlýna.

Jak jinak než na sociální síti Weibo se objevily snímky a informace o chystaném lokalizačním štítku z dílny Oppa. Není žádným překvapením, že se opět jedná o malý bílý puk naplněný chytrými technologiemi. Pro vyhledávání bude využívat technologii UWB, která si získává čím dál tím větší pozornost.

Zajímavé je, že pro nabíjení bude lokalizační štítek Oppo využívat USB-C. Tím se od ostatních bude značně odlišovat, neboť většina výrobců využívá knoflíkové baterie s výdrží až jeden rok. V případě Tile dokonce najdeme v nabídce štítky, kterým nelze baterie vyměnit vůbec. Rozhodnutí zařadit USB-C je jistě chvályhodné z hlediska ekologie, nicméně vyvstává otázka, jak dlouho vydrží štítky na jedno nabití. Troufnu si odhadnout, že na jeden rok se nedostaneme ani omylem.

Nic víc bohužel o lokalizačních štítcích Oppo nevíme, tedy ani cenu, ani předpokládanou dostupnost. Úspěch Oppa v tomto segmentu není nicméně zaručen – z dlouhodobého hlediska je potřeba vytvořit ekosystém, v rámci kterého mohou štítky fungovat. Zatímco Tile budoval svůj úspěch celou dekádu a Samsung s Applem mají své silné a dostatečně robustní platformy, pro Oppo to bude bezesporu velká výzva.