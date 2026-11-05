OpenAI hledá využití pro kontroverzní datacentra, chce z nich dělat ochránce domácností

- OpenAI spouští program Grid Protectors, v němž se její budoucí datová centra zavazují omezit odběr, když je síť pod tlakem
- Pilotem je kampus v Georgii, kde smí místní energetika ve špičkách ubrat až 1 000 MW z plánovaných 3 200 MW
- Firma zároveň zvažuje, že svým serverovnám začne říkat výpočetní kampusy
Američané si na datová centra pro umělou inteligenci stěžují čím dál hlasitěji, a OpenAI proto zkouší jinou taktiku. V pondělí představila program Grid Protectors, podle kterého mají její nové provozy během mrazů, veder a jiných krizí ustoupit domácnostem a uvolnit kapacitu v síti.
Gigawatt na zavolání
Pilotní projekt vyroste v okrese Effingham v Georgii. Komplex s označením Project Camellia bude podle energetické společnosti Georgia Power po dostavbě potřebovat přibližně 3 200 MW, dodávky mají nabíhat postupně v letech 2028 až 2032. Pětadvacetiletou smlouvu s OpenAI letos v srpnu schválila státní regulační komise.
Jádro dohody tvoří takzvané flexibilní řízení spotřeby. Georgia Power smí v obdobích vysoké poptávky snížit dodávku do kampusu až o 1 000 MW, což podle OpenAI odpovídá průměrné spotřebě asi 700 tisíc domácností. Energetika to řadí mezi největší závazky svého druhu u jediného zařízení v USA.
Navzdory některým titulkům o elektrárnách tak program stojí hlavně na ubírání odběru. Elektrárnu přímo na pozemku, baterie či jiná úložiště zmiňuje OpenAI jen jako možný doplněk tam, kde to bude síť potřebovat.
Kdo zaplatí dráty
Společnost argumentuje tím, že její serverovny odebírají proud celoročně, a pomáhají tak rozložit fixní náklady sítě do většího objemu prodané energie. Flexibilita má zase omezit drahé investice stavěné jen kvůli několika špičkovým hodinám v roce. Rodiny a malé firmy podle OpenAI nemají doplácet na spotřebu jejích výpočetních center, v Georgii proto hradí veškeré náklady na infrastrukturu i zajištění dodávek.
Sama ovšem přiznává, že flexibilita nové zdroje ani přenosové kapacity nenahradí. Které další lokality se do programu zapojí a za jakých podmínek, zatím neprozradila.
Kampus místo datacentra
Podle březnového průzkumu Gallupu by 71 procent Američanů nechtělo datové centrum pro AI ve svém okolí a téměř polovina je proti rozhodně. Jaderná elektrárna za humny přitom vadí jen 53 procentům dotázaných. Obavy navíc přiživila říjnová studie Houston Advanced Research Center, podle níž může plánovaná výstavba v Texasu do roku 2031 smazat velkou část dvacetiletého zlepšování tamního ovzduší, zvlášť pokud by ji poháněly plynové elektrárny.
OpenAI proto sahá i po slovníku. Chris Lehane, který ve firmě vede globální záležitosti, serveru Axios řekl, že společnost zvažuje své areály nově označovat jako „AI compute campuses“, tedy výpočetní kampusy. Podle mluvčího totiž nový název lépe vystihuje rozsah budované infrastruktury. Přejmenování i širší politickou kampaň chystá OpenAI na období po volbách do Kongresu.