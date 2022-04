OnePlus chystá svou první skládačku. Inspiruje se u Oppo

Segment ohebných telefonů do značné míry zpopularizoval Samsung svými modely Galaxy Z Fold 3 a Flip 3. Ostatní výrobci nechtějí zůstat pozadu, a tak představují své alternativy jako na běžícím páse. Svou vizi ukázali například Honor, Vivo, Huawei, Xiaomi či Oppo.

Nyní se do party chystá přidat také OnePlus, které doposud na tomto poli nemá žádné zkušenosti. Začínat od nuly ale nebude. Díky nedávnému hlubšímu propojení s Oppo může společnost do značné míry využít know-how jednoho z největších výrobců chytrých telefonů na světě, který nedávno představil ohebné Oppo Find N. OnePlus se má podle serveru PriceBaba u své mateřské společnosti do značné míry inspirovat či dokonce až kopírovat design a funkce.

Spekuluje se, že skládačka od OnePlus by se měla prodávat pouze na území Číny. Ve hře je však také varianta, že Oppo neuvedlo Find N na globální trhy právě proto, aby na nich mohlo zabojovat OnePlus se svým ohebným zařízením a přístroje si vzájemně nekanibalizovaly prodeje (pakliže si skutečně budou velmi podobné). Oppo by se tak vydalo jinou cestou než dříve dvojice Huawei/Honor, která se nebála prodávat na jednom trhu takřka identická zařízení, jen pod jinou značkou.

Kdy můžeme ohebný smartphone od OnePlus očekávat? Podle spekulací letošní termín pravděpodobně nestihne, neboť v uniklém produktovém plánu žádný mysteriózní telefon alespoň vzdáleně připomínající skládačku nefiguroval. Nejdřívější termín, kdy bychom se mohli ohebného OnePlus dočkat, je tedy až příští rok.