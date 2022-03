OnePlus chystá hromadu nových produktů. Chybět nebudou hodinky ani tablet

Společnost OnePlus byla ještě před nedávnem vnímána jako výrobce smartphonů pro geeky, postupným slučováním s mateřskou firmou Oppo z ní však stala zavedená značka s širším záběrem. Jen do letošního září se od ní máme dočkat šesti nových smartphonů, kromě toho má v přípravě ještě další produkty. Jaké to budou?

Co měsíc, to nový telefon

Na internetu se objevil „jízdní řád“ nových smartphonů, které OnePlus v následujících měsících chystá. Jako první je v harmonogramu uvedena globální premiéra již představeného smartphonu OnePlus 10 Pro, která se má odehrát ještě v tomto měsíci.

Důvěryhodnost tomuto tvrzení dala sama firma OnePlus v oficiální pozvánce, podle které bude její aktuální vlajkový smartphone uveden na globální trh 31. března. Akce bude vysílána online, zahájení je naplánováno na 15:00 našeho času. Od tohoto dne bude možné telefon předobjednat přímo na stránkách výrobce, který vám navíc do košíku zdarma přihodí bezdrátová sluchátka OnePlus Buds Pro.

A jaké další telefony OnePlus chystá? V dubnu firma prý představí OnePlus Nord CE 2 Lite, na přelomu dubna a května OnePlus Nord 2T, v květnu OnePlus 10R, v červenci OnePlus Nord 3 a konečně ve třetím kvartále vrcholový model OnePlus 10 Ultra. To je poměrně slušná kadence, i když se dá počítat s tím, že vybrané modely budou dostupné pouze na některých trzích.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 21, 2022