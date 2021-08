Recenze sluchátek OnePlus Buds Pro: skvěle hrající „mentolky“

V segmentu bezdrátových špuntů je na trhu poměrně těsno. Svou variantu sluchátek představila prakticky každá společnost, která má jen trochu co dočinění s elektronikou. Výjimkou není ani čínská firma OnePlus, která nicméně nějaké ty zkušenosti má. Jak nástupce sluchátek OnePlus Buds s přídomkem Pro obstál v naší recenzi?

Design a konstrukce

Narazit na originální design v případě sluchátek není zrovna jednoduchý úkol. Nabíjecí pouzdro OnePlus Buds Pro mi nejvíce připomínalo malou plechovou krabičku s mentolovými bonbóny, a to nejen vzhledem, ale také rozměry. Nechápejte mě špatně, design pouzdra se mi líbí, dobře se drží a skvěle padne do malé kapsy na mince v riflích.

U krabičky mě potěšil také kloub, který je dostatečně tuhý, aby se víko samo nezavíralo při sebemenším pohybu, zároveň ale není příliš tuhý, takže jde pouzdro otevřít jednou rukou. Samotná sluchátka lze z krabičky snadno vytáhnout, ale ani při silnějším třesení díky magnetům nevypadnou. Z vnější strany se nachází stavová dioda, uvnitř poté najdete malé párovací tlačítko a decentní popisek levého a pravého sluchátka. Z konstrukčního hlediska nemám OnePlus Buds Pro co vytknout.

Sluchátka svou konstrukcí nejvíce připomínají AirPods Pro, což je trochu škoda, že se OnePlus trochu více neodvázalo. Konstrukce je složená ze dvou částí – hlavy a nožičky, přičemž každá část je vyrobena z jiného typu plastu. Zatímco nožička vsadila na lesklý stříbrný povrch, hlava dostala matný bílý plast, který je zdrsněný a na omak připomíná keramiku.

Z dlouhodobého hlediska bych měl obavy o údržbu, neboť z praxe se tato povrchová úprava velmi ráda špiní. Pokud o ušpinění či zežloutnutí sluchátek máte obavy, sáhněte raději po černé barevné variantě. Fyzické rozměry sluchátka jsou 32 x 23,2 milimetrů s hmotností 4,35 gramů, pouzdro poté měří 60,1 x 49,1 x 24,9 milimetrů a váží 52 gramů.

V uších sedí sluchátka perfektně, pakliže si zvolíte správný silikonový nástavec. Ani při sportování či silném kývání hlavou nehrozí vypadnutí sluchátka z ucha, během testování jsem rovněž ani jednou nezavadil o nožičku, i když jsem se se sluchátky oblékal. Několikahodinové používání je rovněž velmi pohodlné a neměl jsem potřeby si při poslechu dělat pauzy.

Parametry a funkce

Začněme nejprve technickými parametry sluchátek – dynamické měniče o velikosti 11 milimetrů zvládnou frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz, mají citlivost 98 dB ± 3 dB a impedanci 16 Ω. O spojení s telefonem se stará Bluetooth 5.2, bohužel bez technologie Fast Pair, neboť rychlé párování si OnePlus vyhradilo pouze pro smartphony vlastní značky.

S párováním sluchátek jsem měl občas problémy. Prvotní spárování proběhlo v pořádku, nicméně když jsem chtěl sluchátka znovu spárovat s počítačem či tabletem, spojení se nepodařilo navázat. Po několika pokusech se sluchátka naštěstí vždy chytla. Pravděpodobně se jedná o sotfwarovou vadu, kterou půjde snadno odstranit, nicméně ani aktualizace, která během mého testování na OnePlus Buds Pro dorazila, tento problém nevyřešila.

Co mě potěšilo, je přítomnost odolnosti IP55 pro sluchátka, a dokonce také IPx4 pro nabíjecí pouzdro. Na plavání to sice není, překvapivý déšť ale sluchátka ustojí. Výhodou je také to, že sluchátka lze používat nezávisle na sobě, takže zde nenajdeme schéma master-slave.

Z funkcí sluchátkům OnePlus Buds Pro nechybí detekce vytažení z ucha, včetně opětovného zahájení přehrávání hudby po nasazení. Ovládání sluchátek probíhá skrze decentní stisknutí nožičky sluchátek. To je doprovázeno mírným kliknutím, takže nejste na pochybách, zda jste funkci aktivovali či nikoli.

Povely navázané na různé způsoby zmáčknutí si lze přizpůsobit, takže například jedním stisknutím sluchátka zastavíte/spustíte hudbu, zatímco dvojitým stiskem přeskočíte skladbu. Podržením můžete rovněž přepínat mezi různými režimy aktivního potlačení hluku (o kterém ještě bude řeč), případně spustit hlasového asistenta.

Zajímavý je takzvaný Zen Mode Air, který spustíte podržením nožičky po dobu tří sekund. Sluchátka následně nastaví aktivní potlačení hluku na maximum a pustí vám do uší například zvuky přírody, což může některým lidem pomoci se soustředěním. Zen režim si lze přizpůsobit v aplikaci, kde jej můžete také deaktivovat, případně nastavit typ zvuků, které se mají začít přehrávat. Těch je na výběr 5.

Sluchátka nabízí možnost detekce správné velikosti nástavců a také vytvoření vlastního zvukového profilu, který váš zážitek ještě vylepší.

Důležitá zastávka v případě funkcí je samozřejmě aktivní potlačení hluku. To má několik režimů – transparentní, který propustí okolní zvuky dovnitř, takže vás například na ulici nesrazí tramvaj, či standardní, jež můžete znát z většiny bezdrátových sluchátek. Standardní potlačení hluku si můžete ještě přizpůsobit, a to buď v režimu Smart, jenž nechá umělou inteligenci analyzovat okolní zvuky a rozhodnout, které uslyšíte, případně maximální potlačení, ve kterém uslyšíte naprosté minimum okolních zvuků.

Pokud bych měl porovnat ANC z OnePlus Buds Pro s těmi nejlepšími sluchátky s touto technologií na trhu, neobstál by produkt OnePlus se ctí. Nicméně si troufnu říci, že ve své cenové kategorii ani zdaleka nemají konkurenci. Drtivou většinu okolních zvuků zvládnou sluchátka odfiltrovat a například tóny, které vydává zapnutá mikrovlnná trouba, odhluční prakticky perfektně.

Kde ANC trochu ztrácí, jsou zvuky z ulice, kdy některé vyšší tóny OnePlus Buds Pro příliš nezvládají. Podobná situace je také u malých dětí, takže pokud se těšíte, že sluchátka zajistí vašim uším klid na cestách s nemluvňaty a vřeštícími předškolními dětmi, příliš vás nepotěší. Většinu běžných situací ale ANC v podání OnePlus Buds Pro zvládají s přehledem. Sluchátka se chlubí odhlučněním až 40 dB okolního ruchu a v praxi je to znát.

Baterie a výdrž

Výdrž na baterii je v případě jakýchkoli bezdrátových sluchátek klíčová. V tomto ohledu OnePlus Buds Pro rozhodně nezklamou – jedno sluchátko disponuje baterií s kapacitou 40 mAh, zatímco pouzdro se chlubí baterií o kapacitě 520 mAh. Teoreticky vydrží sluchátka hrát 5 hodin při zapnutém ANC a 7 hodin při vypnutém ANC. Pouzdro poté zvládne dodat dalších 23 hodin při zapnutém ANC a 31 hodin při vypnutém ANC.

Z praxe musím tyto hodnoty potvrdit. Jestli mě na sluchátkách něco neomezovalo, byla to jejich výdrž na baterii. Potěšila mě také přítomnost rychlého nabíjení, které za pouhých 10 minut dodá sluchátkům energii na 10 hodin přehrávání hudby. Velkým překvapením poté byla přítomnost bezdrátového dobíjení standardu Qi. Za tohle klobouk dolů.

Doprovodná aplikace

Pro nastavení a přizpůsobení sluchátek je potřeba nainstalovat si aplikaci HeyMelody. K ní mám hned z kraje dvě výhrady – není česky a jak svým názvem, tak vývojářským studiem nedává jasně najevo, že se jedná o aplikaci ke sluchátkům OnePlus.

Samotná aplikace HeyMelody je poměrně jednoduchá a přehledná. Prakticky všechno podstatné lze nastavit na úvodní obrazovce, díky čemuž nemusíte zkoumat hluboká a komplikovaná nastavení. Je jen trochu škoda, aplikaci lze používat pouze s připojenými sluchátky. Ocenil bych možnost nastavit si sluchátka nezávisle na jejich připojení.

Přehrávání hudby a telefonní hovory

Při testování kvality zvukového projevu jsem samozřejmě nemohl vynechat obvyklou sestavu v podobě skladby Bohemian Rhapsody skupiny Queen, soundtrack k filmu Nespoutaný Django a také norského skladatele Edvarda Griega a jeho skladbu Ve sluji krále hor. Jak dopadl poslechový test sluchátek OnePlus Buds Pro?

Tradiční skladbu od Queen sluchátka zvládla obstojně, nicméně některé drobné přešlapy ve zvukovém projevu bych našel. OnePlus Buds Pro dávají příliš velký důraz na basovou složku, kvůli čemuž trochu trpí jak středy, tak výšky. Vokály Freddie Mercuryho jsou občas utopené pod nánosem bicích a basy.

Soundtrack k filmu Nespoutaný Django sluchátka pořádně prověřil, nicméně opět některá hrábnutí do kytary či výraznější hlas nestíhal držet krok s hlubokým basovým projevem. Naštěstí se nejedná o žádnou tragédii, jen je potřeba mít na paměti, že sluchátka velmi ráda basovým tónům přidávají. Testem skladby Ve sluji krále hor sluchátka prošla jen napůl, jakmile totiž začal hrát celý orchestr, již nešlo od sebe rozeznat jednotlivé nástroje. V této cenové kategorii bych to nicméně bylo velké překvapení.

Za zmínku stojí také telefonní hovory, které jsou jasné a čisté. Vy s poslechem protistrany nemáte nejmenší potíže a příjemce hovoru vás taktéž až na výjimky slyší perfektně. Těmi výjimkami jsou například stavební práce v okolí, rychle jedoucí automobily či brzdící vlak.

Závěrečné hodnocení

Musím říct, že sluchátka OnePlus Buds Pro mě naprosto učarovala. Čínská firma dokázala všechny dílky skládačky spojit s neuvěřitelnou lehkostí, jako by snad šlo o samozřejmost. I když OnePlus Buds Pro mají své mouchy, nic z toho jim nebrání v tom, aby naprosto opanovaly střední třídu bezdrátových špuntů.

Předností OnePlus Buds Pro je kvalitní hudební projev a čisté telefonní hovory, skvělá výdrž na baterii, podpora bezdrátového nabíjení, kvalitní aktivní potlačení hluku, režim Zen Mode Air, spolehlivé ovládání, odolnost proti vodě jak u sluchátek, tak u pouzdra či pohodlné nošení a sympatická cena. Nevýhodou je chudá doprovodná aplikace, mírně přebasovaná hudební stránka nebo chybějící funkce Fast Pair.

Za cenu 150 euro (cca 3 900 korun) se jedná o perfektní volbu, pokud stále ještě s výběrem bezdrátových sluchátek váháte. Konkurence totiž zvládá podobný balíček prakticky vždy za vyšší cenu.