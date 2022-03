Luxusní ohebné Vivo X Fold je za rohem. Známe datum představení

V segmentu ohebných smartphonů sice už od začátku kraluje Samsung se svou dvojicí Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3, ale to neznamená, že by se ostatní nesnažili sesadit ho z pomyslného trůnu. Kromě Oppo Find N a Honoru Magic V se do souboje přihlásilo například také Vivo s modelem X Fold. Zatímco včera čínská značka na svůj ohebný telefon lákala obrázkem sdíleným na sociálních sítích, dnes jsme se dozvěděli datum premiéry, kterým bude 11. duben.

Z hlediska konstrukce se bude pravděpodobně jednat o podobný styl, jaký nabídne Galaxy Z Fold 3. Půjde tak o koncepci s velkým vnitřním displejem, alespoň to tedy naznačuje uniklý soupis parametrů, který zmiňuje 8” displej s Quad HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a ochranou tvořenou ultratenkým sklem.