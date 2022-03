Vivo láká na svůj první ohebný smartphone. K dokonalosti nemá mít daleko

Trhu s ohebnými smartphony drtivě vládne korejský Samsung, ale o prosazení se v tomto odvětví pokoušejí i jiné značky, například Motorola, Huawei, Xiaomi nebo Oppo. Svoji ohebnou prvotinu chystá i Vivo, které na sociální síti Weibo zveřejnilo následující upoutávku:

Podle spekulací by se chystaná novinka měla jmenovat Vivo X Fold, přičemž podle obrázku na upoutávce by měla disponovat konstrukcí s vnitřním ohebným displejem. Vivo pravděpodobně vsadí na podobný form factor jako Samsung Galaxy Z Fold, tedy velký telefon, který půjde rozložit do velikosti malého tabletu. Naznačuje to uniklý soupis parametrů, v němž je zmínka o 8” displeji s Quad HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a ochranou v podobě ultratenkého skla.

Uvnitř by se měl nacházet čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4600mAh akumulátor s podporou rychlého dobíjení – až 80 wattů kabelem a 50 wattů bezdrátově. Telefon by měl také dostat silnou fotovýbavu s puncem značky Zeiss, chybět nebude ani periskopická kamerka pro bezztrátové přiblížení.

Podle informátora Ice Universe by mělo být Vivo X Fold v rámci své kategorie téměř dokonalým zařízením, neboť bude kombinovat výhody všech konkurenčních ohebných telefonů a navrch přihodí pár vlastních unikátních funkcí. Vivo by mohlo čerpat zkušenosti z Oppo Find N, neboť obě společnosti spadají pod jeden konglomerát BBK Electronics.

The next near-perfect Fold will be the vivo X Fold, which includes the advantages of almost every brand of Fold with unique features.

— Ice universe (@UniverseIce) March 26, 2022