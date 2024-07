One UI 6.1.1 dorazí i na starší smartphony. Jaké novinky přináší a které telefony se jej dočkají?

Samsung s novými skládačkami představil i nové prostředí One UI 6.1.1

Jeho novinky by se měly dříve či později podívat i na vybrané telefony a tablety z let minulých

Většina dorazí vlajkové modely představené po roce 2022, část bude exkluzivní pouze na vybraných zařízeních

Samsung v minulém týdnu představil šestou generaci ohebných smartphonů Galaxy Z Fold a Z Flip. Oba telefony se dočkaly několika mezigeneračních hardwarových vylepšení, došlo i na drobné softwarové novinky. Ty jsou zakomponované do nové verze prostředí One UI 6.1.1, která přistane i na několika starších smartphonech korejské značky. Jaké novinky to jsou, a které telefony se jich dočkají?

One UI 6.1.1: nové funkce pro starší smartphony

Aktualizace prostředí One UI na verzi 6.1.1 je poměrně malá, avšak novinky v ní potěší. Přestože je množství podporovaných zařízení poměrně široký, některé změny jsou vázané na konkrétní hardware, tudíž nebudou dostupné na všech modelech.

Portrétní studio

Tato funkce umožňuje měnit portrétní snímky do vybraných stylů – komiks, 3D postava, akvarel nebo skica, k čemuž využívá umělou inteligenci.

Skica na obrázek

Na vybraných zařízeních bude rovněž dostupná funkce, která dokáže přetvářet náčrtky do realisticky vypadajících obrázků, popř. je přidávat do již existujících fotografií. Tato funkce využívá jazykového modelu Gemini od Googlu.

Převod 2D obrázků na 3D

One UI 6.1.1 rovněž přináší funkci převodu 2D obrázků do 3D, a to díky analýze hloubky fotografie a její rozčlenění do několika vrstev.

Motion Clipper

Do editoru fotografií přibude nový nástroj Motion Clipper umožňující rychlý výběr objektu či osoby a vytvoření animace GIF, obrázku či pohybové nálepky, kterou lze následně poslat skrze messengery podporující funkci Sticker Center.

Překryvný překlad

Tato funkce dokáže analyzovat strukturu textu v obrázku a provést překlad tak, aby v odstavcích a řádcích na daném pozadí vypadal co možná nejpřirozeněji.

Výčet výše uvedených funkcí bude dostupný na ohebných smartphonech Galaxy Z Fold 4 a 5, Galaxy Z Flip 4 a 5, na vlajkových telefonech řad Galaxy S22, S23 (včetně Galaxy S23 FE), S24 a na tabletech Galaxy Tab S8 a S9.

Funkce popsané níže již vyžadují konkrétní hardware, a proto budou podporované na užším množství zařízení.

Flex Camera na ohebných modelech

U véčkových telefonů je možné použít spodní část telefonu jako stativ a natáček video v režimu FlexCam. Prostředí One UI 6.1.1 tuto funkci vylepšuje tak, že dokáže rozpoznat lidi nebo zvířata, a pomocí umělé inteligence automaticky přibližuje nebo oddaluje zaznamenanou scénu. Tato funkce dorazí exkluzivně pro Galaxy Z Flip 5.

Režim FlexCam navíc dorazí i na knížkový model Galaxy Z Fold 5, který bude nově možné používat jako videokameru umožňující plynulou změnu přiblížení.

Instant Slow-mo v HDR10+

Vybrané smartphony od Samsungu podporují funkci Instant Slow-mo, která dokáže vytvořit zpomalené video z klasických záběrů – využívá k tomu umělou inteligenci, která dopočítává chybějící mezi snímky. V One UI 6.1.1 je možné takto vytvářet zpomalená videa i ve formátu HDR 10+, kromě toho je možné tato videa rychle sdílet, aniž by bylo nutné i předtím ukládat. Funkce bude dostupná pro smartphony Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, řadu Galaxy S23 a tablety řady Galaxy S9.

Novinky v aplikaci Expert Raw

Samsung rovněž přidal nové funkce do fotoaplikace Expert Raw. Jednou z nich je funkce Astro portrét, která umožňuje pořizovat snímky lidí a hvězd najednou. Tato funkce bude dostupná pro smartphony řad Galaxy S23 a S24.

V aplikaci Galaxy Photo Editor bude možné editovat soubory DNG pořízení aplikací Expert Raw. Tato novinka bude dostupná na smartphonech Galaxy Z Fold 4 a 5, Galaxy Z Flip 4 a 5, na vlajkových telefonech řad Galaxy S22, S23 a S24 a na tabletech Galaxy Tab S8 a S9.

Aplikace Expert Raw byla také vyladěna pro poskytování lepších výsledků. Bylo upraveno vyvážení tónu, jasu a barvy, dále byla snížena úroveň šumu v DNG snímcích a díky zapojení umělé inteligence mají být fotografie jak v JPG, tak v DNG detailnější.

Dostupnost neznámá

A kdy Samsung prostředí One UI 6.1.1 pro starší smartphony vypustí? Na tuto otázku nemáme žádnou odpověď – Korejci oficiálně zmiňují „v horizontu příštích měsíců“. Je tedy možné, že si na přísun novinek několik dlouhých týdnů počkáme.