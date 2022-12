Odstoupí Elon Musk z vedení Twitteru? O jeho osudu rozhodne anketa

Není pochyb, že Elon Musk napáchal na Twitteru mnoho, ať už dobrého či špatného. Sám miliardář kontroverzi kolem svého působení vnímá a tak se rozhodl o svém osudu nechat rozhodnout samotné uživatele sociální sítě. Na svém profilu zveřejnil anketu, ve které se ptá, zda má odstoupit z vedení Twitteru, přičemž nezapomněl dodat, že se výsledky bude řídit.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022