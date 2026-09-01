Obří únik dat ze Steamu: mezi terabajty dat je Half-Life 3 i prototyp Mafie 2

- Masivní únik dat ze Steamu obsahuje testovací verze her od Valve i soubory z her od vývojářů třetích stran
- Mezi uniklými daty by se měla nacházet také rozpracovaná verze Mafie 2
- Mezi soubory nechybí ani beta verze logického hry Portal 2 či potenciální assety z nedokončené třetí epizody Half-Life 2
První informace o masivním úniku dat ze Steamu se začaly šířit už o víkendu. V tu chvíli to ještě vypadalo, že soubory s celkovým objemem dat okolo 12 terabajtů obsahují zejména prototypy řady ikonických her od Valve. Nyní se však zdá, že únik, pro který se rychle vžilo označení „teraleak“, obsahuje mnohem více než jen staré verze logické hry Portal 2 či možný zbraňový arzenál z nedokončené třetí epizody Half-Life 2. Jeho součástí mohou být pracovní verze nespočtu her od vývojů třetích stran, které se na Steamu objevily mezi lety 2003 a 2013.
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That archive contains a significant amount of 3rd party content, meaning we are dealing with a dramatically more dangerous situation than if it were just some Valve builds.
Don't touch it, it's HOT.
Take it from someone who got in trouble for beta stuff in the past. https://t.co/DbBCWMZ07X
— Tyler "Hype Merchant" McVicker (@Tyler_McV) August 29, 2026
Konkrétně se únik skládá ze skupin souborů, tzv. „depots“, které byly uloženy na serverech Steamu právě mezi lety 2003 a 2013. Jejich úplný seznam, který na diskuzní platformě Reddit zveřejnil uživatel s přezdívkou RefreshingCapybara, zahrnuje názvy stovek her, trailery, upoutávky, soundtracky, dema, zkušební verze a mnoho dalšího. „Nechci přehánět, ale tohle může být jeden z největších úniků, ne-li vůbec největší v historii,“ připsal k seznamu RefreshingCapybara.
Prototyp Mafie 2
Pro upřesnění: seznam nám neukazuje, co přesně – pokud vůbec něco – tyto soubory obsahují. Jak ale informoval magazín Ars Technica, autorům projektu s názvem Hidden Palace, který se zabývá archivnictvím videoher, se podařilo identifikovat řadu úložišť, v nichž se nacházejí dostupné verze her. Patří mezi ně prototypy různých her jako Spec Ops: The Line, Sid Meier’s Civilization V, Grand Theft Auto 3 či Mafia 2.
Podle novinářů je také pravděpodobné, že data obsažená v úniku pocházejí ze sbírky, která byla v průběhu času nashromážděna z více různých zdrojů. Společnost Valve přešla v roce 2013 na nový způsob distribuce obsahu a komunita tak až doteď považovala starší verze her za ztracené. Nyní je však zřejmé, že všechny tyto soubory byly dostupnější, než si lidé z Valve nebo kdokoli jiný uvědomoval.
Je tedy možné, že únik je výsledkem postupného shromažďování herních souborů z různých zdrojů (například ze starých počítačů) do jednoho obrovského archivu. Nejzajímavější stopou o původu úniku je obsažený readme soubor, který obsahuje větu: „Srdečné pozdravy všem sběratelům, kteří měli věci z této sbírky“.
Právní riziko?
Přítomnost tolika prototypů třetích stran může zároveň představovat právní riziko. „Archiv obsahuje značné množství obsahu třetích stran, což znamená, že se jedná o dramaticky nebezpečnější situaci, než kdyby šlo jen o soubory od Valve,“ napsal na sociálních sítích známý YouTuber a specialista na Valve Tyler McVicker.
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Vzhledem k obrovskému množství uniklých dat bude pravděpodobně trvat nějakou dobu, než zjistíme jejich skutečný obsah. Dataminerům už se nicméně podařilo objevit kompletní beta verzi hry Portal 2 z roku 2009 nebo prototypy her Left 4 Dead, Counter-Strike: Global Offensive, a dokonce i některé soubory ze zrušené logické hry F-STOP od Valve.