Do školy s GeForce RTX: vybrali jsme čtyři notebooky, které zvládnou studium, náročné hry i pokročilou AI

- Výběr notebooku je dnes klíčový pro studium, kreativní práci i zábavu
- Modely s grafikami NVIDIA GeForce RTX nabízejí výkon, mobilitu a dlouhodobou hodnotu
- V článku představujeme čtyři notebooky, které pokryjí potřeby současných studentů i budoucí nároky
Začátek školního roku už dávno není jen o výběru sešitů, tužek a batohu. Pro studenty (zejména) vysokých škol je tím hlavním nástrojem notebook, který rozhoduje o tom, jak zvládat přednášky, seminární práce, kreativní projekty i zábavu ve volném čase. A jelikož se potřeby během studia rychle mění, je vhodné sáhnout po zařízení, které zvládne řešit požadované úkony nejen dnes, ale i za několik let.
Proč zrovna NVIDIA GeForce RTX?
Počítače s grafikou NVIDIA GeFoce RTX nabízí ideální kombinaci výkonu, mobility a dlouhodobé hodnoty. Jejich hardware je dostatečně silný na to, aby ve studijním zápřahu utáhl práci v kreativních aplikacích, a ve volném čase nabídl výkon i na hraní náročných her.
Počítače s grafikou NVIDIA GeForce RTX disponují souborem funkcí RTX AI, které umožňují rychlé a efektivní zpracování umělé inteligence přímo na grafických kartách. Využívají specializovaná jádra, která dokážou akcelerovat AI výpočty mnohonásobně rychleji než běžné CPU – díky tomu mohou notebooky a PC s RTX spouštět generativní AI, multimodální modely, rozpoznávání obrazu, syntézu hlasu nebo pokročilé kreativní nástroje lokálně, bez nutnosti cloudu.
RTX AI zahrnuje i optimalizace pro populární aplikace (Adobe, Blender, DaVinci Resolve), lokální běh LLM modelů, akceleraci video‑efektů, upscalingu, renderingu a další funkce, které urychlují práci tvůrců, studentů i hráčů.
Součástí počítačů s grafikou NVIDIA GeForce RTX je rovněž ekosystém technologií, ovladačů a certifikací NVIDIA Studio, díky kterému běží kreativní aplikace rychleji a stabilněji. Speciální ovladače jsou přímo optimalizované pro Adobe, Blender, DaVinci Resolve, Unreal Engine a další profesionální nástroje.
V tomto průvodci jsme vybrali čtyři počítače, které pokryjí veškeré současné potřeby, a zároveň disponují výkonnostní rezervou na roky dopředu.
ASUS TUF Gaming A16 (FA608UP-RV048)
První počítač z našeho výběru je ideální volbou pro ty studenty, kteří touží po univerzálním notebooku s velkým displejem, moderním hardwarem, numerickou klávesnicí, a hlavně výborným poměrem ceny a výkonu.
ASUS TUF Gaming A16 je stvořený na práci i na hraní. Jeho herní ambice prozrazuje design a agresivní siluetou, ostře řezanými hranami a trojúhelníkovými obrazci na spodní části. Počítač je vybaven červeně podsvícenou klávesnicí, jejíž součástí je i numerický blok. Veškeré dění se odehrává na 16″ IPS displeji s rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů a obnovovací frekvencí 165 Hz. Hráči her ocení nízkou odezvu 3 ms a podporu technologie NVIDIA G-Sync, která snižuje zpoždění a minimalizuje vizuální trhání. Obrazovku lze vyklopit až do úhlu 180°.
ASUS TUF Gaming A16 využívá síly grafické karty GeForce RTX 5070, s níž je možné bez škobrtání hrát současné AAA hry ve Full HD rozlišení. Díky podpoře technologie DLSS 4.5 uživatel získá lepší kvalitu obrazu a několikanásobně vyšší snímkovou frekvenci oproti klasickému renderingu. Podporován je i plný ray-tracing.
Procesoru je k ruce 16 GB RAM typu LPDDR5, dalšími osmi gigabajty pak disponuje grafická karta Nvidia RTX 5070. S ní je možné bez škobrtání hrát současné AAA hry ve Full HD rozlišení, přičemž díky technologii DLSS 4 uživatel získá lepší kvalitu obrazu a několikanásobně vyšší snímkovou frekvenci oproti klasickému renderingu. Podporován je i plný ray-tracing. Grafická karta rovněž disponuje vysokým výkonem 321 TOPS pro lokální AI operace v rámci ekosystému RTX AI.
Co je to DLSS? Technologie, která pomocí umělé inteligence zvyšuje výkon i kvalitu obrazu ve hrách – renderuje scénu v nižším rozlišení a neuronová síť dopočítá detailní, ostrý a stabilní obraz ve vysokém rozlišení. Nejnovější verze DLSS 4.5 přidává vylepšený transformerový model pro ještě čistší obraz, druhou generaci Ray Reconstruction pro kvalitnější ray‑tracing, a Dynamic Multi Frame Generation, která chytře přidává nebo ubírá generované snímky podle aktuální zátěže. Díky tomu hry běží plynuleji, s vyšší snímkovou frekvencí a nižší latencí.
ASUS TUF Gaming A16 běží pod taktovkou osmijádrového procesoru AMD Ryzen 7 260 s maximálním taktem 5,1 GHz, který se nezalekne ani velmi náročných úloh. Procesoru je k ruce 16 GB RAM typu LPDDR5.
Útroby počítače jsou navrženy tak, aby se ani při náročných úlohách příliš nezapotil. O chlazení se stará dvojice Arc Flow ventilátorů s 84 lopatkami, k optimálním proudění vzduchu pak slouží masivní mřížka s prachovým filtrem na zadní straně. Základna rovněž obsahuje duální reproduktory s technologií Dolby Atmos a bohatou portovou zásobu obsahující několik USB-A a USB-C, HDMI a porty na LAN a sluchátka.
O napájení se poté stará proprietární konektor, do něhož lze připojit výkonný adaptér, který dokáže pokrýt potřeby tohoto počítače i při vysoké zátěži – jeho příkon totiž může dosahovat až 240 wattů. Nabíjet lze i přes USB-C, v tomto případě je pak výkon nabíjení zastropován na 100 wattech. Akumulátor samotný se pyšní kapacitou 70 Wh.
ASUS TUF Gaming A16 se prodává za 41 990 korun, a to v konfiguraci s 16 GB RAM a 512GB SSD. V ceně ovšem není započítán operační systém a adaptér.
ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405AR-SY006W)
Pro náročnější uživatele je připraven počítač ROG Zephyrus G14, který je vybaven kvalitnější OLED obrazovkou, výkonnějším procesorem i grafikou a také větším kapacitou pamětí. Navzdory příslušnosti k rodině počítačů ROG je design tohoto stroje poměrně konzervativní a neudělá ostudu ani na pracovní poradě. Tedy pokud udržíte na uzdě barevné animace v proužku Slash Lighting táhnoucím se uhlopříčně přes hliníkové víko, anebo klávesnici podsvícenou RGB diodami.
ROG Zephyrus G14 je díky menšímu 14″ displeji je vcelku kompaktním cestovním strojem – v pase má 1,83 mm a váží 1,58 kg. To jsou s ohledem na výpočetní sílu tohoto počítače velmi působivé hodnoty. Obrazovka je typu OLED a pyšní se 3K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a plným pokrytím barevného prostoru DCI-P3, což ocení jak fotografové, tak hráči. Pařany navíc potěší supernízká odezva 0,2 ms, nekonečný kontrast a podpora technologie NVIDIA G-Sync.
Srdcem počítače je 16jádrový procesor Intel Core 9 386H, který díky AI koprocesoru s výkonem 50 TOPS splňuje požadavky Microsoftu na kategorii Copilot+ PC. S tímto procesorem tak získáváte nejen vysoký výkon při zpracování AI úloh, ale také několik exkluzivních funkcí v operačním systému Windows 11.
Ohromný výkon poskytuje i herní grafika NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, se kterou si pohodlně zahrajete spoustu AAA titulů v nativním rozlišení na nejvyšší detaily. Grafický výkon vylepšují pokročilé technologie od Nvidie – DLSS 4.5 pro zvyšování snímkovací frekvence, nebo Reflex pro snižování latence. O chlazení počítače se stará trojice Arc Flowventilátorů a široká větrací lišta osazená filtrem zabraňujícím usazování prachu.
Energii si počítač bere ze 73Wh baterie, kterou lze dobíjet buď skrze USB-C, anebo přes proprietární hranatý konektor, který utáhne až 250 wattů. Počítač dovede pracovat i v úsporném režimu s využitím úsporného integrovaného grafického čipu – o inteligentní přepínání se stará technologie NVIDIA Advanced Optimus.
ASUS ROG Zephyrus G14 se v konfiguraci se 32 GB RAM a 1TB úložištěm prodává za 82 990 korun.
ASUS ROG Zephyrus G16 (GU606AR-TB008W)
Pokud se vám parametry Zephyrusu G14 líbí, ale zároveň byste ocenili větší displej, je tu pro vás Zephyrus G16. Tento stroj je totiž vybaven 16″ OLED obrazovkou s 2,5K rozlišením, špičkovým jasem 1 100 nitů a dechberoucí obnovovací frekvencí 240 Hz. I přesto si zachovává příjemné rozměry a hmotnost – v pase má 1,79 cm a váží 1,95 kg. A to i přesto, že v útrobách ukrývá obří 90Wh akumulátor, který lze dobít z nuly na 50 procent za pouhých 30 minut.
Zephyrus G16 má stejnou hardwarovou výbavu jako jeho 14″ sourozenec, tedy grafiku NVIIDA GeForce RTX 5070 Ti, procesor Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB RAM a 1TB SSD. I v tomto případě se tak můžete spolehnout na vysoký procesorový i grafický výkon, včetně lokální akcelerace AI úloh a podporou exkluzivních Copilot+ PC funkcí.
Ani u tohoto počítače nechybí speciální technologie od Nvidie a designové libůstky pro hráče jako je LED pruh Slash Lighting na víku, anebo RGB podsvícená klávesnice s vysokým zdvihem 1,7mm. Asus tvrdí, že každá z kláves ustrojí až 20 milionů stisknutí. Zephyrus G16 rovněž oslňuje působivým audiem. Je vybaven hned 6 reproduktory, které si poradí jak s vysokými, tak s hlubokými tóny, a to až na frekvenci 100 Hz.
ASUS ROG Zephyrus G14 se v konfiguraci se 32 GB RAM a 1TB úložištěm prodává za 86 990 korun.
ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651AR-SR019W)
Pro nejnáročnější uživatele je zde ROG Zephyrus Duo se dvěma 16″ displeji. Jedná se o herní i pracovní stanici, kterou lze využívat v mnoha režimech – jako notebook s dotykovou (nebo i klasickou klávesnicí), popř. jako velký 21″ monitor či tablet. V některých situacích se zase může hodit stanový mód s displeji na obou stranách. Fantazii při používání se zkrátka meze nekladou.
Asus ROG Zephyrus Duo je vybaven dvěma stejnými OLED displeji s 3K rozlišením, plnou podporou gamutu DCI-P3 a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Podporována je technologie Nvidia G-sync, která mění frekvenci obrazovky přesně podle renderování snímků grafickou kartou. Díky tomu je obraz vždy plynulý bez trhání a dodatečné latence.
Jelikož psaní na dotykovém displeji nemusí být vždy nejpohodlnější, připravil Asus pro tento stroj ultratenkou bezdrátovou klávesnici, kterou lze používat zvlášť, nebo ji položit na jeden z displejů. Klávesnice má tloušťku pouze 5,1 mm, přesto obsahuje plnohodnotné rozložení kláves s vysokým zdvihem 1,7 mm a jednobarevným podsvícením. Součástí této klávesnice je i velký touchpad.
ROG Zephyrus Duo nedělá žádné kompromisy ani ve výkonu. Grafické operace má na starosti výkonná karta NVIDIA GeForce RTX 5090, která je zárukou ohromného herního výkonu a obrovské síly při lokálním zpracování AI operací – v tomto případě výkon činí neskutečných 1824 TOPS. Grafický akcelerátor podporuje technologii DLSS 4.5 a disponuje 4. generací jader pro ray-tracing. Počítač pohání 16jádrový procesor Intel Core Ultra 9 386Hve spolupráci s 64 GB RAM.
Počítač je vybaven moderním chladicím systémem ROG Intelligent Cooling, který tvoří výparníkové komory, tekutý kov, grafitově-nanoizolovaná folie a dvojice ventilátorů. Tato kombinace má zajistit udržitelný výkon i při hraní náročných AAA her nebo při práci s kreativními aplikacemi.
Asus osadil počítač výkonným 1TB úložištěm pracujícím na sběrnici PCIe 5, přičemž jeho velkou výhodou je snadná upgradovatelnost skrze magnetická dvířka. Zephyrus Duo je vybaven hned dvěma sloty.
Zephyrus Duo je stejně jako jeho jednodisplejoví sourozenci vybaven LED páskem Slash Lighting, který nabízí 15 předprogramovaných animací, a dokonce zvládá svítit a blikat do rytmu vaší oblíbené hudby. A když už je řeč o hudbě, počítač je vybaven 6 silnými reproduktory.
Počítač zaujme i širokou konektivitou, kromě dvou Thunderbolt 4 portů na jeho těle najdeme dvě USB-A, HDMI, sluchátkový port a čtečku SD karet. Připraven je i proprietární port pro rychlé nabíjení obřího akumulátoru s kapacitou 90 Wh.
ASUS ROG Zephyrus Duo půjde do prodeje v září, jeho cena je stanovena na 114 490 korun.