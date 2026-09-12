O iPhonu Duo jsme věděli první a poslední ještě před představením. Jedna věc ale zůstala tajemstvím

- iPhone Duo způsobil hned po svém představení velký poprask
- V průběhu vývoje se Applu nepodařilo utajit řadu detailů
- Na jejich základě konkurenti vyrobili vlastní skládačky v předstihu
Segment ohebných smartphonů je již delší dobu etablovaný, nicméně jak zákazníci, tak i největší hráči na trhu, netrpělivě očekávali na to, s čím se vytasí Apple. Po letech dohadů a spekulací jsme se konečně dočkali iPhonu Duo, který vsadil na nepříliš obvyklý poměr stran a také na tradiční „Apple DNA“, která spočívá především v důrazech na detaily. Prakticky ihned po uvedení zaplavily internet vtípky na konto giganta z Cupertina, jak je ostatně již zvykem, nicméně se objevily také nařčení, že Apple svůj formát skládačky ve stylu pasu okopíroval od konkurence.
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Utajit prakticky cokoli je v dnešní době téměř nemožné
Ano, Apple s tímto formátem určitě nepřišel jako první, což ale neznamená, že by opisoval od ostatních. Nový generální ředitel Applu John Ternus a vedoucí marketingu Greg „Joz“ Joswiak se k tomuto tématu vyjádřili během rozhovoru s Lancem Ulanoffem z TechRadar a Markem Spoonauerem z Tom’s Guide. „Lidé díky únikům informací věděli, že pracujeme na skládacím telefonu,“ řekl Joswiak. „Bohužel se jim dostal do rukou poměr stran a náhodou se stalo, že spousta lidí ten poměr stran shledala zajímavým.“ Pod pojmem „lidé“ má vedoucí marketingu Applu na mysli především Samsung, Huawei a Xiaomi, které všechny oznámily uvedení širokoúhlých skládacích telefonů ještě před samotným Applem.
Rozhodně není náhoda, že se v poslední době začalo na trhu objevovat větší množství ohebných telefonů stejného formátu jako iPhone Duo – vzhledem k tomu, že velcí technologičtí giganti do značné míry sdílejí dodavatelské řetězce je prakticky nemožné cokoli utajit. O tomto formátu se přitom v souvislosti s Applem hovořilo již delší dobu a tak není velkým překvapením, že konkurenti chtěli Applu vypálit rybník. Ostatně Samsung má v tomto ohledu velkou praxi, když naposledy představil svůj Galaxy S25 Edge několik měsíců před iPhonem Air a to i přes to, že jej ještě neměl hotový.
Ani přes množství úniků se ale na veřejnost nedostaly všechny detaily nového iPhonu Duo, tudíž ne všechny aspekty se podařilo konkurentům implementovat také. Jedním z tajemství, které se nepodařilo odhalit, je vnitřní displej s nanotexturou, která je charakteristická právě pro iPhone Duo. „Na to jsem opravdu pyšný – podařilo se nám to udržet v tajnosti,“ řekl Joswiak.