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Nový Prince of Persia, pirátská Yakuza a další pecky! Lákavý balíček PC her stojí jen 300 Kč

Marek Bartík
Marek Bartík 16. 10. 16:30
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Prince Of Persia Yakuza
  • Humble Bundle aktuálně nabízí velmi výhodný balíček osmi skvělý her na Steam
  • Bundle obsahuje skvělou plošinovku Psychonauts 2, nového Prince z Persie či havajský spin-off série Like a Dragon
  • Balíček si můžete pořídit až do 3. listopadu za 12,99 eur, tedy cca 325 korun

Oblíbený herní obchod Humble Bundle aktuálně nabízí výhodnou kolekci osmi her na Steam. Říjnový balíček Humble Choice vychází v přepočtu na cca 325 korun a obsahuje hned několik povedených a nedávno vydaných titulů v čele s akční hrou Prince of Persia: The Lost Crown, které ikonického perského prince úspěšně přenesla do žánru metroidvania. Ve výběru ale nechybí ani skvělá plošinovka Psychonauts 2 nebo pirátský spin-off svérázné série Like a Dragon s výmluvným názvem Pirate Yakuza in Hawaii.

Prince of Persia: The Lost Crown

Vydařená akční plošinovka vyšla zkraje roku 2024 pro PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch a téměř okamžitě se stala žhavým kandidátem na všemožná videoherní ocenění. Hráči si pochvalovali zejména povedenou hratelnost či inspiraci žánrem zvaným metroidvania – ten se vyznačuje rozlehlou, propojenou mapou, kterou je sice možné prozkoumávat, avšak některé její části se zpřístupní až po získání speciálního předmětu, nástroje či schopnosti.

Hra o Yakuze a pirátech na Havaji?

Balíček dále obsahuje povedený spin-off svérázné gangsterské série Like a Dragon s názvem Pirate Yakuza in Hawaii. Tahle praštěná akční hra vás zavede do světa moderních pirátů, v jejichž čele stojí bývalý člen kriminální organizace Jakuza, nyní kapitán pirátské lodi. Hra je zhruba tak stejně bláznivá, jak naznačuje její název – tohle pirátské dobrodružství možná není pro každého, ale pozornost si rozhodně zaslouží.

Za zmínku stojí také skvělá plošinovka Psychonauts 2 od legendárního studia Double Fine nebo Deep Rock Galactic: Survivor – spin-off stejnojmenné střílečky inspirovaný frenetickým indie hitem Vampire Survivors.

5 % z každého prodaného balíčku již tradičně Humble Bundle pošle vybrané charitě. Tentokrát můžete podpořit neziskovou organizaci Hilarity for Charity (HFC), která zajišťuje péči o rodiny zasažené Alzheimerovou chorobou a financuje výzkum a osvětu v oblasti zdraví mozku.

Balíček bude k dispozici až do 3. listopadu. S nákupem ale raději příliš neotálejte, klíče k některým hrám mohou být k dispozici pouze v omezeném počtu.

Kompletní seznam her v balíčku

  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Psychonauts 2
  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • Cataclismo
  • Dungeons & Degenerate Gamblers
  • Asgard’s Fall – Viking Survivors
  • Toy Shire
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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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