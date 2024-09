Nový iPhone SE 4 přijde o další klasický prvek. Nikomu to ale vadit nebude

Premiéra nových iPhonů 16 je za rohem, technologická veřejnost však už pokukuje „za roh“, konkrétně na představení iPhonu SE 4, které se má odehrát na jaře příštího roku. Z dostupných informací vyplývá, že novinka přinese masivní redesign a také nový displej. Vlivem toho přijde o jeden ikonický prvek: Retina displej typu IPS LCD.

Budoucnosti poručit nelze a i Apple se poučil a konečně inovuje i v nejnižších patrech svého portfolia. Japonský deník Nikkei Asia informoval v úterý o tom, že dva obří výrobci displejových panelů – Japan Display (JDI) a Sharp – přijdou o lukrativní byznys se společností Apple.

Ta totiž plánuje za zhruba půl roku představit 4. generaci iPhonu SE, který má přinést design podobný iPhonu 14 a také kompletně přepracovaný displej. Půjde totiž o OLED, který pro americkou firmu vyrábí Samsung či LG.

iPhone SE z roku 2022 je aktuálně posledním iPhonem v nabídce Applu, který disponuje starým Retina IPS LCD zobrazovačem. U vlajkové řady přešel výrobce na OLED panely již v roce 2017 s iPhonem X, posledním jablíčkem s LCD byl pak model iPhone 11 z roku 2020. Od té doby disponují všechny nové iPhony tzv. Super Retina XDR OLED displejem.

Apple will use organic light-emitting diode displays in all iPhone models sold next year and afterward, excluding two Japanese LCD panel suppliers, Japan Display (JDI) and Sharp, from the U.S. company's handset business. https://t.co/XprCVMGw1x

— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) September 3, 2024