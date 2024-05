Nové iPady mají konečně OLED panely, přesto postrádají tuhle zásadní funkci

Apple vybavil nové iPady OLED displeji

Funkci neustále zapnutého displeje byste na nich ale hledali marně

Možná se to změní s chystaným příslušenstvím

Jednou z nejzajímavějších novinek nového iPadu Pro, který Apple představil před pár dny v Londýně, je bezesporu OLED displej. Ačkoliv jej konkurence používá už roky a u iPhonů či Apple Watch je již nějakou dobu standardem, u jablečných tabletů jsme se této technologie dočkali teprve letos.

S tím, jak se postupně množily úniky o použití OLED displeje, začali někteří doufat, že se u nových iPadů dočkáme rovněž funkce pohotovostní obrazovky známé jako Always On.

Když OLED, tak Always On

Vzhledem k tomu, že každý pixel na panelech OLED svítí samostatně, mohou být ty, které se nepoužívají vypnuté. Díky tomu může zařízení nechat obrazovku zapnutou a zobrazovat některé základní informace, jako jsou hodiny a widgety, aniž by došlo k nějakému výraznějšímu vybíjení baterie.

Když tuto funkci podporují Apple Watch již od doby Series 5 nebo iPhony 14 Pro a novější, mohli bychom ji očekávat i u tabletů, tvrdili leakeři.

Nenaplněná očekávání

To se však bohužel nestalo. Jablečná společnost sice uvádí, že OLED displej nejnovějších iPadů Pro má proměnlivou obnovovací frekvenci, avšak ta se pohybuje pouze v rozmezí od 10 Hz do 120 Hz. Stejná situace nastala kdysi i u iPhonu 13 Pro, prvního iPhonu s touto „vychytávkou“. Nejnižší frekvence ovšem byla také pouze 10 Hz a AOD se bohužel nikdy nedočkal.

Curpentinští ji zavedli až u iPhonu 14 Pro, který již ale dostal do vínku LTPO panel s minimální obnovovací frekvencí 1 Hz, což znamená, že mu stačí obnovovat obrazovku jen jednou za sekundu, čímž ušetří ještě více energie.

V budoucnu by se ale situace mohla změnit, protože Apple prý pracuje na novém příslušenství. Tím by měla být dokovací stanice s vestavěnými reproduktory. Zde by pak funkce Always On dávala velký smysl. Navíc by mohla fungovat jen tehdy, když by se z ní iPad napájel. Jestli se jí ale dočkáme už touto formou, nebo je třeba vyčkat na další model, se zatím neví.