Nové informace o Galaxy S25 Slim. Kdy se dočkáme ultra tenké varianty?

Už 22. ledna má Samsung představit novou vlajkovou řadu Galaxy S25

Mezi známými modely se má objevit také novinka s přídomkem Slim

Ta nejspíše dorazí později, než ostatní modely

Časy, kdy telefony šly do prodeje hned po oznámení, už jsou bohužel dávno za námi. V současné době se stále více prosazuje trend předobjednávkového období, kdy je mezi představením a uvedením do prodeje časová prodleva – někdy v řádech dní, jindy v řádech týdnů. Jinak tomu nemá být ani u chystané řady Galaxy S25 od Samsungu, která by se měla světu ukázat už koncem příštího měsíce, konkrétně 22. ledna na akci Unpacked v kalifornském San José. Podle dostupných informací by prodleva mezi představením a uvedením do prodeje neměla být tak dlouhá, spekuluje se o přibližně dvou týdnech. Má to ale jednu výjimku.

Slim verze dorazí výrazně později

Tou je model s označením Slim, který by si měl odbýt svou premiéru společně s ostatními zařízeními z nejvyšší řady Galaxy S25. Mezi jeho hlavní tahák by měla patřit extrémně nízká tloušťka, což by podle všeho měla být hozená rukavice pro chystaný model iPhone 17 Air, o kterém se rovněž už nějakou dobu spekuluje. Na rozdíl od ostatních zařízení z rodiny Galaxy S25, model s přídomkem Slim by měl dorazit na pulty obchodů později a to poměrně výrazně.

Oporou pro pozdní příchod Galaxy S25 Slim jsou informace získané z beta verze nadstavby One UI 7, jenž dorazí společně s novými modely. V ní totiž chybí zmínka o modelovém označení verze Slim, což naznačuje, že toto zařízení patrně nebude v první vlně chytrých telefonů, které se dočkají nadstavby One UI 7 postavené na Androidu 15. Podle předchozích spekulací můžeme očekávat, že Galaxy S25 Slim dorazí až ve druhém kvartálu příštího roku, tedy mezi dubnem a červnem.

Kromě nízké tloušťky má Galaxy S25 Slim lákat například na 6,66″ displej, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterii s kapacitou mezi 4700 až 5000 mAh či sestavu fotoaparátů v podobě 200Mpx hlavní, 50Mpx širokoúhlý a 50Mpx teleobjektiv s 3,5× optickým přiblížením.