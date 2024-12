Máme parametry Galaxy S25 Ultra! Čeká nás nálož novinek

Internetem kolují specifikace chystaného nejvybavenějšího telefonu od Samsungu

Galaxy S25 Ultra nabídne špičkový čipset, 200Mpx hlavní fotoaparát a opět jen 45W nabíjení

Spekulace potvrzují také některé dřívější informace

Samsung Galaxy S25 Ultra je patrně nejočekávanější telefon současnosti. Jihokorejský gigant jej podle posledních informací plánuje představit společně s ostatními modely z řady Galaxy S25 už 22. ledna příštího roku v kalifornském městě San José. S blížícím se datem představení pochopitelně na veřejnost uniká řada spekulací nejen o podobě chystaných smartphonů, ale také o jejich potenciální výbavě. Tentokrát jsme se dočkali přehledu těch nejdůležitějších parametrů modelu Ultra.

To nejlepší od Samsungu

S těmi přišel známý leaker Yogesh Brar ve svém příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter). Ačkoli to není patrně žádným překvapením, Galaxy S25 Ultra bude disponovat tím nejlepším, co Samsung dokáže nabídnout. Těšit se tedy můžeme na 6,8″ QHD LTPO AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz, nejvýkonnější čipset současnosti Qualcomm Snapdragon 8 Elite, až 16 GB RAM, až 1 TB interního úložiště, baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou pro rychlé 45W nabíjení nebo operačním systémem Android 15 s nadstavbou One UI 7. Co se týče fotoaparátů, na zadní straně se má nacházet hlavní 200Mpx snímač, 50Mpx širokoúhlý objektiv, 50Mpx periskopický teleobjektiv a 10Mpx klasický teleobjektiv, přičemž na přední straně by se měla nacházet 12Mpx selfie kamera.

Samsung Galaxy S25 Ultra – 6.8" QHD LTPO AMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Elite

– 200MP + 50MP (UW) + 50MP + 10MP

– 12MP selfie

– Upto 16GB / 1TB

– OneUI 7, Android 15

– 5,000mAh battery, 45W charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 27, 2024

Se svou trochou do mlýna přispěl také uživatel s přezdívkou SARCOP. Ten víceméně všechny parametry sdílené Yogeshem Brarem potvrdil (snad jen v případě displeje uvedl 6,9″ Dynamic LTPO AMOLED 2X), ale přisadil si také co se týče rozměrů. Ty by v případě Galaxy S25 Ultra měly být 162,8 × 77,6 × 8,2 milimetrů. Oproti předchozí generaci by tak měl být Galaxy S25 Ultra o 0,5 milimetru vyšší a o 1,4 milimetru užší. SARCOP také potvrdil barevné varianty Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray, Titanium Silver, Titanium Jade Green a Titanium Gold Pink.

Ani známý leaker Ice Universe si nenechal pro sebe zajímavou informaci, která se týká displeje Galaxy S25 Ultra. Podle něj by nejvybavenější smartphone od Samsungu měl exkluzivně disponovat vylepšenou druhou generací ochranného skla Corning Gorilla Armor Glass s antireflexními vlastnostmi. S čím se nakonec Samsung vytasí se nejspíše dozvíme ani ne za měsíc.