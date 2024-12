Čekáte na Galaxy S25? Víme, kdy se dostane do prodeje

Samsung už začátkem příštího roku představí vlajkovou řadu Galaxy S25

Ta, jak je v poslední době zvykem, půjde do prodeje o něco později

Dočkat bychom se měli přibližně dva týdny po představení

Na začátku nového roku jsme si jako technologičtí nadšenci zvykli očekávat jednu z největších událostí roku, kterou je jako již tradičně akce Galaxy Unpacked. Ta se nejčastěji koná v prosluněné Kalifornii a v hlavní roli se nachází vždy nová vlajková řada chytrých telefonů společnosti Samsung. Výjimkou by to nemělo být ani v roce 2025, kdy se očekává, že jihokorejský gigant koncem ledna (konkrétně se spekuluje o datu 22. ledna) opět představí své nejvybavenější modely, tentokrát s označením Galaxy S25.

Řada Galaxy S25 půjde do prodeje dva týdny po představení

V posledních letech jsme si museli také zvyknout na to, že zařízení nebývají k dispozici ihned po představení, respektive jsou k dispozici jen některé modely, a to ještě v omezeném množství. Datum představení a datum zahájení prodeje se tak velmi často liší, a někdy dokonce i o celé týdny. Jinak by tomu nemělo být ani v případě řady Galaxy S25, která by podle aktuálních spekulací serveru Fnnews měla jít do prodeje rovněž o něco později.

Pokud se již nemůžete novinek dočkat, máme pro vás relativně dobrou zprávu – na uvedení do prodeje nebudete čekat příliš dlouho. Dle dostupných informací by k zahájení prodeje mělo dojít přibližně o dva týdny později, konkrétně 7. února. Období mezi tím podle všeho Samsung hodlá využít pro předobjednávky, které by v Jižní Koreji měl spustit 24. ledna a trvat by měly až do 3. února. Na mezinárodních trzích by předprodej měl začít víceméně ve stejný čas, případně s mírnými odchylkami. Jen pro představu – v letošním roce Samsung odhalil řadu Galaxy S24 17. ledna a do prodeje šla 31. ledna.

Kromě řady Galaxy S25, která by se měla sestávat se základního modelu, větší varianty Plus a nejvybavenějšího modelu Ultra, by Samsung podle spekulací měl odhalit také variantu Slim. Ta by měla zaujmout především svým tenkým tělem, které by mohlo být tenčí než 7 milimetrů. Jestli se tak skutečně stane, se dozvíme už přibližně za měsíc.