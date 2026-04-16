Nová generace počítačů Surface klepe na dveře. Víme, jaká přinese vylepšení

- Microsoft se chystá obměnit své počítačové portfolio
- Surface Pro a Laptop dostanou nové procesory od Intelu a Qualcommu
- Surface Laptop se navíc vůbec poprvé dočká OLED displejů
Microsoft v tomto týdnu zdražil svoje počítače Surface, přestože některé z nich jsou na trhu již bezmála dva roky. Tímto krokem ztrácí značka Surface na konkurenceschopnosti, a navíc Microsoft vyvolal obavy z nacenění nadcházející generace, která by měla dorazit v příštích měsících. Server Windows Central zveřejnil exkluzivní informace prozrazující jak výbavu, tak i přibližné termíny odhalení.
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Nejprve Intel, poté Snapdragon
Podle Windows Central můžeme očekávat příchod nových Surfaců ve dvou vlnách – na jaře mají dorazit modely s procesory Intel Core Ultra 3, v létě pak Microsoft představí ty samé počítače s procesory Qualcomm Snapdragon X2. U současné generace platilo, že Intel je určen zejména do firemních strojů a Snapdragon do spotřebitelských, o tom však redakce Windows Central nehovoří. Je tedy možné, že dá koncovým uživatelům svobodu ve výběru.
Stejný design, lepší displeje
Letošní generace počítačů Surface má být z hlediska designu podobná té stávající, maximálně se dočkáme několika nových barev. Hlavní novinkou tak mají být nové čipsety a u notebooku Surface Laptop i nové displeje.
Výpočetní výkon bude rozmanitý a bude záviset na zvolené konfiguraci. Podle Windows Central není v plánu nasazení vrcholných čipsetů Snapdragon X2 Elite Extreme a Intel Core Ultra 9, na výběr budou o něco slabší modely Snapdragon X2 Elite/X2 Plus a Core Ultra 5 a 7. V základu mají počítače disponovat 16 GB RAM a 256GB úložištěm, v „plné palbě“ by mělo být možné nakonfigurovat až 64 GB RAM a 2TB úložiště. Základní varianta s 256GB úložištěm zamrzí, zejména s ohledem na Apple, který do MacBooků Air nasazuje minimálně 512GB SSD.
Tablety Surface Pro mají být opět nabízeny s levnějšími IPS a dražšími OLED displeji, stejnou volbu nově dostanou i zájemci o Surface Laptop. OLED panely se do této modelové řady dostanou vůbec poprvé, kromě lepších zobrazovacích schopností mají nabídnout i vyšší rozlišení. Poslední novinkou letošních Surfaců má být vylepšená haptika, například při připínání oken aplikací ke stranám obrazovky nebo při přemisťování souborů.
Cenotvorba nových počítačů je zatím neznámá, ale nedávné zdražení stávající generace moc optimismu do žil nenalévá. Podle Windows Central každopádně Microsoft neplánuje vydávat odpověď na levný MacBook Neo.