Nouzový SOS signál iPhonu 14 zachránil prvního člověka, ztratil se na túře na Aljašce

Během představování posledního iPhonu 14 zmínil Apple také funkci, která měla teoreticky zachránit život člověku v tísni. Konkrétně se jedná o SOS zprávu odeslanou skrze satelit, takže záchranné složky se k ní dostanou i v případě, když se pohybujete mimo dosah mobilního signálu. To sice v našich končinách není až tak obvyklé, nicméně ve Spojených státech, kde je služba aktuálně k dispozici, to až takový problém není.

Introducing Emergency SOS via satellite | Apple

Nyní se může firma z Cupertina pochlubit prvním zachráněným s pomocí tohoto systému. Nouzovou zprávu vyslal záchranářům turista na Aljašce, který se rozhodl pro cestu z Noorviku do Kotzebue a na své cestě se ztratil. Záchranná služba díky odeslané poloze skrze satelit našla promrzlého muže na místě, kde nebyl k dispozici telefonní signál, a převezla ho do nejbližší nemocnice k ošetření. Naštěstí se mu nic závažného nestalo.

Záchranáři zároveň zmínili, že jsou překvapeni přesností GPS údajů zaslaných z iPhonu 14. Apple totiž upozorňuje na to, že jeho SOS komunikace nemusí fungovat na místech nad 62° zeměpisné šířky, přičemž zmíněná americká města se jí nebezpečně přibližují. V dohledné době se má funkce rozšířit také do Francie, Německa, Irska a Velké Británie, přičemž doufáme, že by mohla jednou zavítat také do našich končin.