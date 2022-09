Rozšíří se satelitní SOS komunkace iPhonu 14 do Evropy? V technologii problém není

Jednou z nejzajímavějších novinek iPhonu 14 je bezesporu možnost SOS satelitní komunikace v případě, kdy se dostanete do život ohrožující situace na místech, kde není dostatečné pokrytí klasickým mobilním signálem. Jakkoli je tato funkce užitečná a do jisté míry i přelomová, tuzemského uživatele ze židle nezvedne – bude totiž dostupná pouze ve Spojených státech, v Kanadě, Portoriku a na Amerických Panenských ostrovech, a to od listopadu letošního roku.

Introducing Emergency SOS via satellite | Apple

Watch this video on YouTube Švýcarský server MacPrime.ch nicméně přišel s informací, že Apple postupně plánuje rozšířit podporu SOS také do jiných částí světa. Ačkoli z webu byla tato zpráva následně smazána, internetem se prostřednictvím anglicky psaných médií jako MacRumors.com šíří dále. Ve spekulaci se bohužel neobjevily žádné podrobnosti , takže prozatím netušíme ani to, jakým směrem by se rozšiřování mohlo vydat. Pro komunikaci se satelity využívá Apple systém Global Star, který pokrývá takřka celou Ameriku, většinu Evropy a severní i jižní Afriky, dále východní Asii a Austrálii. SOS komunikace je integrována do tísňové linky 911 a v případě Evropy by bylo potřeba ji napojit na linku 112. V pokrytí signálem tedy problém není, avšak implementace systému do evropských struktur může být byrokratickou překážkou.