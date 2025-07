Nothing Phone (3) rozebrán do posledního šroubku. Překvapuje odolností a opravitelností

Známý youtuber JerryRigEverything se podíval na zoubek smartphonu Nothing Phone (3)

Ten se ukázal jako překvapivě odolný a relativně snadno opravitelný

Pořídit si chytrý telefon a následně jej bez větších problémů používat, to je sen každého z nás. Občas se ovšem stane, že se něco pokazí a se smartphonem je potřeba navštívit servis, případně se do opravy pustit na vlastní pěst. V obou případech je důležité, jak moc snadné je dané zařízení opravit, což má vliv především na cenu servisu a ochotu technických pracovníků se do opravy pustit. Rozebíráním telefonů se již dlouhá léta zabývá YouTube kanál JerryRigEverything, který si tentokrát vzal na paškál Nothing Phone (3).

Torturu Nothing Phone (3) přežil se ctí

Nutno říci, že některé závěry JerryRigEverything jsou poměrně překvapivé, a to v pozitivním slova smyslu. Předně, Nothing Phone (3) je vcelku odolné zařízení. Krycí sklo displeje, Gorilla Glass 7i, se poškrábe na Mohsově stupnici už na úrovni šest, přičemž na úrovni sedm lze pozorovat hlubší rýhy. Hliníkový rám si příliš neporadil se standardní žiletkou, avšak kryty fotoaparátů a čočka jsou překvapivě odolné. Pokud jde o test zapalovačem, tady dopadl Nothing Phone (3) podle očekávání.

Překvapením byl test odolnosti proti ohnutí – ani přes umístění antén, které bývají nejslabším bodem konstrukce, se telefon pod přímým tlakem výrazněji neprohnul. Zadní fotoaparáty, respektive jejich čočky, jsou ve skutečnosti součástí zadního skla, stejně jako Glyph Matrix. Přestože zadní panel zdánlivě poskytuje pohled do vnitřností telefonu, ve skutečnosti Nothing využívá ochranný panel k tomu, aby se vnitřním součástkám nic nestalo.

Nejzajímavější částí videa, ve kterém JerryRigEverything rozebírá Nothing Phone (3), je pochopitelně část, která se týká Glyph Matrix. Malý displej o velikosti mince se může pochlubit 489 pixely a ovládat jej lze díky kapacitnímu tlačítku. Cívka umožňující bezdrátové nabíjení disponuje výřezem, čímž se liší oproti standardním kruhovým cívkám. Podle standardů opravitelnosti Evropské unie dostal Nothing Phone (3) známu C, čemuž lze věřit, neboť JerryRigEverything bez větších problémů smartphone nejen rozebral, ale také složil.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.