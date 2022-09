Nothing láká na premiéru nového produktu. Co to bude?

Značka Nothing loni představila bezdrátová sluchátka Ear (1), letos v létě k nim přihodila smartphone Phone (1). A tím zjevně nekončí, na sociálních sítích britské firmy se objevila upoutávka na brzký příchod dalšího produktu.

The Animal Kingdom is calling again https://t.co/13oGd2Lgne — Carl Pei (@getpeid) September 15, 2022

Upoutávka ukazuje motýla s latinským jménem Greta oto, který je specifický tím, že má částečně průhledná křídla. Tento tvor zjevně nebyl vybrán náhodou, průhlednost je totiž to, co produkty Nothing spojuje.

Hardwarové parametry Nothing Phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Obrázek v tweetu doprovází slova „Vznešenost. Dorazí brzy“, přičemž šéf Nothing Carl Pei tento tweet ještě doplnil slovy „Království zvířat znovu volá“. Patrně se jedná na odkaz na Nothing Phone (1) – upoutávky na něj totiž byly plné (neprůhledných) papoušků.

Zpět ale k chystanému produktu, v tuto chvíli totiž nemáme nejmenší tušení, s čím firma přijde. Na jaře se spekulovalo například o powerbance, video zveřejněné krátce po Nothing Phone (1) zase naznačuje příchod nových bezdrátových sluchátek. Je ale také možné, že se dočkáme pouze nové barevné varianty nedávno uvedeného telefonu, koneckonců u sluchátek také firma představila nový odstín pár měsíců po uvedení původního modelu.

Bohužel zatím neznáme ani datum odhalení, takže musíme vyčkávat na další upoutávky, které by mohly naznačit o něco víc.