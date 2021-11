Nothing chystá pět nových produktů. První dorazí ještě letos

Londýnská společnost Nothing, za kterou stojí spoluzakladatel značky OnePlus Carl Pei, v letošním roce představila svůj vůbec první produkt – bezdrátová sluchátka Nothing Ear (1). Jedná se o poměrně úspěšné špuntíky, zatím se jich prodalo 180 tisíc kusů, další desetitisíce mají zákazníci objednané a firma počítá s celkovým objemem 600 tisíc kusů. Sluchátky to nicméně nekončí, Nothing má v rukávu další produkty.

Telefon, powerbanka a další…

Viceprezident a generální manažer indického zastoupení Nothing Manu Sharma v rozhovoru pro India Today prozradil, že firma má rozpracováno celkem 5 různých produktů, které by měla představit v brzké době; minimálně jednoho bychom se dokonce měli dočkat ještě do konce letošního roku.

Zatím nemáme potvrzeno, o jaká zařízení se bude jednat, z dřívějších informací však víme, že na pořadu dne je smartphone a powerbanka. Zařízení mají mít kódová označení Abra a Arceus, již představená sluchátka se honosila kódovým jménem Aipom. O zbývajících produktech zatím nic nevíme, pravděpodobně se bude jednat o nějaké příslušenství či drobnou elektroniku.