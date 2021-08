Nezdržujte se zdlouhavým stahováním. Do konzolí Xbox ještě letos dorazí integrace xCloudu

Herní konzole Xbox One a Xbox Series X/S v letošní předvánoční sezoně obdrží plnohodnotnou integraci streamovací služby xCloud. Microsoft to oznámil v rámci tiskové konference, která se konala při příležitosti herního veletrhu gamescom. Hráči si tak budou moci vyzkoušet vybrané hry ještě předtím, než se pustí do mnohdy zdlouhavého stahování herních dat.

Hraní bez čekání

Zpočátku nabídne xCloud podporu více než stovky vybraných her z předplatitelské služby Game Pass. U těchto titulů tak již nebude třeba čekat, než se stáhnou veškerá potřebná data. V případě multiplayerových titulů bude možné skočit do hry bezprostředně například po obdržení pozvánky od kamaráda, aniž by bylo třeba čekat na dokončení instalace.

Xbox Cloud Gaming coming to Xbox Series X|S and Xbox One

Za zkoušku nic…

V dashboardu konzole se nově objeví speciální ikona mráčku, díky níž hráči poznají, které hry lze okamžitě streamovat. Samotné streamování nabídne kvalitu 1080p při 60 snímcích za vteřinu, o plnohodnotnou náhradu za 4K se tedy nejedná. Microsoft ostatně službu zatím propaguje především jako užitečný způsob, jak si hry před stahováním vyzkoušet.

xCloud dorazí také na Xbox One, díky čemuž si jeho majitelé budou moci vyzkoušet exkluzivní next-gen tituly jako Microsoft Flight Simulator či horor The Medium.