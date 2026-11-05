New York Times žaluje prohlížeč Brave, údajně krade data a dál je přeprodává

- The New York Times a trojice dalších amerických deníků podaly na Brave Software žaloby kvůli porušování autorských práv
- Brave měl podle žalob přes své API přeprodávat obsah zpravodajských webů Anthropicu, Perplexity, Mistralu a dalším vývojářům AI
- Vydavatelům vadí i filtr na obcházení paywallů a blokování jejich reklam
Brave si léta buduje pověst prohlížeče pro lidi, kterým záleží na soukromí. V pondělí 2. listopadu ho ale u federálního soudu na Manhattanu zažaloval The New York Times a samostatně i New York Daily News, Chicago Tribune a Orlando Sentinel. Podle nich cizí žurnalistiku kopíruje a přeprodává AI společnostem.
Z vyhledávače velkoobchod s daty
Jádrem sporu je Brave Index, vlastní vyhledávací index, který podle firmy čítá přes 30 miliard stránek. Když se vyhledávač Brave Search podle žalobců na trhu neuchytil, začal Brave kolem roku 2023 index zpeněžovat. Vývojáři AI si přes Brave Search API platí přístup k čerstvému obsahu webu a používají ho k trénování modelů i k odpovědím svých chatbotů.
Trojice listů jmenuje mezi odběrateli Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI a Cohere a Brave popisuje jako zloděje, který obsah vynese, a zároveň pasera, který ho prodá dál. Část argumentů přitom dodal Brave sám, když se v listopadu 2023 na blogu pochlubil, že Anthropic jeho API využil při trénování modelu Claude 2.
Vydavatelům vadí i crawler, který podle nich nejde zablokovat. Nápověda Brave to v podstatě potvrzuje: robot nemá vlastní user agent a řídí se pravidly pro Googlebota, takže kdo ho chce mít z webu venku, musí zavřít dveře i Googlu.
Celý článek na požádání
Při testech žalobců vypsal chatbot Ask Brave téměř 600 slov z článku Daily News o zákazu koňských povozů v Central Parku. U textu Chicago Tribune o daňových úlevách pro datová centra to bylo přes 1 200 slov a API pro jazykové modely vrátilo z Orlando Sentinel rovnou celý článek.
Filtr „Paywall blocker“ v prohlížeči Brave popisuje jako způsob, jak obejít paywally, a žaloba cituje redditora, který si ho zapnul a četl New York Times bez účtu. Reklamy vydavatelů prohlížeč taky blokuje a podle žalobců místo nich ukazuje vlastní.
Výzvy k ukončení poslal The Times firmě podle žaloby už v srpnu 2025 a znovu letos v dubnu, odpověď ale nepřišla. Vydavatelé chtějí soudní zákaz a odškodné, částku ale nevyčíslili.
Deset let tahanic a jedno rýpnutí
Už v roce 2016 dostala firma Brendana Eicha výzvu od sedmnácti mediálních domů včetně New York Times a Tribune Publishing kvůli plánu nahrazovat jejich reklamy. Loni v březnu pak Brave preventivně zažaloval News Corp, aby mu soud posvětil indexování článků, a News Corp letos v červenci odpověděl protižalobou.
Advokát trojice listů Steven Lieberman shrnuje: „Když kradené zboží koupíte z druhé ruky, legitimním se tím nestane.“ Brave, Anthropic, Mistral, xAI ani Cohere na dotaz The Verge zatím nereagovaly. Ozval se jen šéf komunikace Perplexity Jesse Dwyer a rýpl si, že The Times přeplácí právníky a nedoplácí novináře.