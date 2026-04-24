Největším šmírákem je české ministerstvo. Mělo v plánu sledovat, co děláte na internetu

- Je za námi další ročník udílení cen Big Brother Awards pro největší technologické šmíráky
- Zajímavá je kategorie úřední šmírák, kde si cenu odnesla česká ministerstva průmyslu a obchodu a vnitra
- V komerční sféře platí za největší šmíráky Meta a koncern Volkswagen
Organizace Iuridicum Remedium (IuRe) také letos rozdávala ceny Big Brother Awards pro největší šmíráky ze soukromého a státního sektoru. Zatímco v komerční sféře nelichotivě bodovaly firmy jako Meta nebo koncern Volkswagen, cenu za největšího úředního slídila si odnesla česká ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu. Konkrétně za neutuchající snahu o nelegální sběr dat o elektronické komunikaci občanů.
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Největším šmírákem v Česku je ministerstvo
Ve finální nominaci, kterou IuRe zveřejnilo zkraje dubna, hojně rezonovaly evropské návrhy na prolamování šifrované komunikace (také známé jako návrh Chat Control), povinnost registrovat SIM karty v Polsku (podobný návrh se projednává i v Česku) či Dopravní podnik hl. m. Prahy za cenové zvýhodňování papírových jízdenek na úkor těch elektronických.
Cenu si však nakonec odnesla dvě česká ministerstva – vnitra a průmyslu a obchodu. Ta v březnu 2025 předložila návrh novely vyhlášky, podle kterého se rozšiřuje okruh plošně shromažďovaných provozních a lokalizačních údajů o internetové komunikaci v rámci systému „data retention“. Jinými slovy, vláda by pak věděla vše nejen o vašem připojení k internetu, ale i o tom, jaké webové stránky navštěvujete.
Jak informoval ve svém reportu iRozhlas, návrh obhajovaly ministerstvo vnitra i Policie ČR. Podle nich dojde ke zjednodušení procesu při podezření z trestných činů, doslova dojde ke zlepšení „přesnosti reakcí na právní požadavky“. Mluvčí policie Ondřej Moravčík pak upozorňoval, že policie bude mít přístup k těmto citlivým údajům pouze při vyšetřování trestných činů. Nicméně návrh už v minulosti odsoudil jak Český telekomunikační úřad, tak Úřad pro ochranu osobních údajů.
„Návrh, který byl předložen zcela bez projednání s jakoukoli zainteresovanou stranou a zprvu ani nebyl zveřejněn, jak vyžadují pravidla legislativního procesu, byl naštěstí včas odhalen díky práci novinářů. […] Celý případ je o to více alarmující, že systém plošného sběru těchto dat byl v minulosti označen opakovaně za nelegální Soudním dvorem Evropské unie a v roce 2025 toto potvrdily i české soudy,“ stojí ve vyjádření organizace IuRe, která příslušným ministerstvům za tento návrh udělila cenu Úřední slídil.
Odnesla to i Meta nebo Volkswagen
Nicméně cena nebyla udělena jen za samotný návrh, který byl posléze smeten ze stolu a odsouzen veřejností. Spíš za dlouhodobé snahy o sběr informací, který vlastně nekončí ani s novým návrhem vyhlášky. „Místo aby řešila tuto situaci, tak se naopak netransparentně snaží toto sledování rozšiřovat s cílem sledovat i samotný obsah komunikace. Obě oceněná ministerstva tak bohužel dlouhodobě přispívají k rozkladu důvěry občanů v právní stát,“ dodává IuRe na závěr.
Kromě pro našince nejzajímavější kategorie Firemní slídil udělila organizace IuRe také cenu Dlouhodobý slídil společnosti Meta za „dlouhodobé obelhávání veřejnosti“. Nehledě na předchozí aféry se sluší uvést také nedávné zjištění, podle kterého měla Meta balamutit uživatele aplikace WhatsApp, že jsou jejich chaty šifrované. Další „prestižní“ cenu Firemní slídil obdržela skupina Volkswagen, a to za shromažďování citlivých dat uživatelů bez zjevného zabezpečení, což následně vedlo k masivnímu úniku těchto informací.