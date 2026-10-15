Největší pokles v novodobé historii. Dodávky smartphonů spadly o 20 procent

- Trh se smartphony se výrazně propadá
- Ve třetím čtvrtletí spadly dodávky telefonů o 20 procent
- Dokud paměti nezlevní, bude situace čím dál horší
Paměťová krize dramaticky ovlivňuje svět technologií – všechna zařízení obsahující paměti oproti minulému roku zdražila o desítky až stovky procent, což se neblaze projevuje na jejich prodejích. Dokazuje to i nejnovější report agentury CounterPoint Research, podle kterého byl poslední kvartál z hlediska dodávek smartphonů nejhorším v novodobé historii.
Dodávky smartphonů meziročně spadly o 20 procent
Trh se smartphony se podle CounterPoint meziročně propadl o 20 procent. Absolutní čísla v reportu uvedená nejsou, dají se ale snadno spočítat – podle loňských dat agentur IDC a Omdia bylo ve stejném období v roce 2025 dodáno na trh přibližně 321 milionů kusů smartphonů, což znamená, že v letošním roce by to mělo být pouze okolo 256 milionů.
Pokles dodávek zaznamenaly všechny značky v žebříčku TOP 5. Nejlépe z celé krize vybruslily značky Samsung a Apple – v jejich případech se propad počítá pouze v nízkých jednotkách procent. Obě značky si tak v žebříčku upevnily svoje pozice, neboť telefony od čínských značek zažily strmější pád.
Třetí letošní kvartál těsně ovládl Samsung – dodávky jeho telefonů klesly o pouhá 3 procenta, což vyústilo v tržní podíl 23 procent. Samsungu pomohly silné prodeje řady Galaxy Z Fold 8 a obecně sázka na výrobu prémiových zařízení s vyšší cenou.
Druhý skončil Apple s aktuálním tržním podílem 22 procent. Jedná se o vůbec první kvartál v historii, kdy iPhony zaznamenaly podíl přes 20 procent. Apple se stejně jako Samsung musel vyrovnat s drobným meziročním poklesem dodávek, zejména kvůli (plánovaně) odložené premiéře základního iPhonu 18 na příští rok. Vyšší modely iPhone 18 Pro (Max) se nicméně prodávají lépe než jejich předchůdci, především v Číně a Indii, což Applu pomohlo navýšit celkový tržní podíl.
Se špičkou již výrazně ztrácí kontakt třetí Xiaomi, které má podle agentury CounterPoint tržní podíl pouze 12 procent. Čínský výrobce musel kvůli paměťové krizi ořezat nabídku svých nejlevnějších telefonů a u všech ostatních modelů navýšit jejich průměrnou prodejní cenu. Xiaomi posiluje zejména na domácím trhu, kde se velmi dobře daří aktuální modelové řadě Xiaomi 18 Pro.
Ta samá písnička platí i pro společnosti Oppo a Vivo, které zaznamenaly pokles dodávek o více než 20 procent. Obě značky s paměťovou krizí bojují po svém – Oppo konsolidovalo portfolio a zlepšilo nákladovou efektivitu sloučením vybraných operací v rámci značek Oppo, Realme a OnePlus. Vivo se zase rozhodlo posílit svoji přítomnost na svých klíčových trzích, zejména v Číně a Indii.
Podle CounterPoint nemáme očekávat ve zbytku letošního roku výrazné zlepšení – dokud se nesníží ceny komponent, bude i nadále docházet ke zdražování telefonů a ořezávání nabídky, především v nejnižších cenových patrech.