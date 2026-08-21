Největší novinka letošních Pixelů je dost omezená. Tato aplikace plně otvírá její potenciál

- Google do letošních Pixelů vsadil barevnou notifikační LED
- Bohužel ale omezil její fungování na pouhé dvě položky
- Aplikace HiLight Studio dovoluje nastavit si blikající notifikace do posledního puntíku
Google v minulém týdnu představil novou generaci smartphonů Pixel s pořadovým číslem 11. Žádných revolučních novinek jsme se nedočkali, namísto toho Google převedl velmi konzervativní mezigenerační upgrade. Nejviditelnějším vylepšením je bezesporu funkce HiLight – barevná LED na zádech sloužící k notifikacím. Google bohužel softwarovou implementaci této funkce dost podcenil, čímž hodil rukavici pro vývojáře třetích stran.
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HiLight Studio ovládne diodu letošních Pixelů
Funkce HiLight zvládá od výroby notifikovat pouze na příchozí hovory od oblíbených kontaktů a na interakci s umělou inteligencí. A to je vše – neumí oznamovat příchozí zprávy, ani žádné jiné události od aplikací třetích stran. Naštěstí je tu komunita, která toto omezení ze strany Googlu napravuje.
Uživatel sítě X @Dhananjay_Tech naprogramoval aplikaci nazvanou HiLight Studio, která zcela otvírá potenciál funkce HiLight. Díky tomuto prográmku je možné donutit prakticky jakoukoliv mobilní aplikaci rozblikat barevnou zadní LED, a to tisíci různých způsobů. Uživatel si může vybrat:
- Barvu – na výběr je několik základních barev, popř. si může „namíchat“ vlastní. Barvu lze i odvodit z tapet nebo z ikon v rychlém nastavení
- Efekt – na výběr jsou duha, kometa, pulzování, dýchání nebo vlna
- Saturaci a intenzitu
- Dobu blikání (maximum je 30 sekund)
HiLight Studio nepočítá pouze s obecnými notifikacemi aplikací, ale i s pravidly v jednotlivých aplikacích – u komunikátorů například můžete zvolit pouze notifikace na příchozí zprávy od vybraných kontaktů apod. Do nastavování lze rovněž zahrnout další pravidla, jako například respektování nebo ignorování tichého režimu nebo režimu nerušit, módu úspory baterie, zhasnuté obrazovky apod. Třešničkou na dortu je pak možnost exportování uložených nastavení, které lze sdílet s ostatními.
HiLight Studio zkrátka dělá to, co měl Google udělat hned na začátku. Cesta k této aplikaci je ale trochu kostrbatá – není totiž vydána pro obchod Google, ale nachází se na úložišti GitHub. Zájemci si musí ručně stáhnout APK soubor, aplikaci Shizuku, povolit v telefonu vývojářská nastavení a provést několik příkazů, které jsou popsány na stránce projektu na GitHubu.