Nejtenčí smartphone na světě? iPhone 17 Air má mít pouze 5,5 milimetru

iPhone 17 Air má být podle nových informací ještě tenčí, než se předpokládalo

A to dokonce tak, že se blíží překonání rekordu starého 11 let

Tenké smartphony se jeví jako nový trend. Krátce po tom, co se rozjely spekulace na téma iPhonu 17 Air, vyšlo na povrch, že vlastního zástupce chystá i Samsung. Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo ve svém novém reportu informoval o tom, že podle jeho informací bude nový iPhone tenoučký jen 5,5 milimetru, plus minus. Jednoznačně by tak šlo o nejtenčí iPhone v historii a jeden z nejtenčích smartphonů vůbec.

iPhone 17 Air: jen 5,5 milimetru?

Tloušťka iPhonu 17 Air je velkým tématem již několik dlouhých týdnů. Nejprve se spekulovalo o rozměru kolem 7 milimetrů v pase, jiné zdroje pak přišly s tím, že tato meta bude pokořena a půjde spíš o 6,2–6,5 milimetru. Už to by překonalo rekord Applu, který drží iPhone 6 z roku 2014, jehož konstrukce byla tenká pouhých 6,9 milimetru. Apple prý ale půjde ještě dál.

Apple Likely to Face Fiercer Challenges in 2025, Requiring Caution Against Potential Downside Risks from Earlier Overly Optimistic Market Sentimenthttps://t.co/BckJWp7xhZ — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 10, 2025

„Ultratenký iPhone z druhé poloviny roku (s nejtenčí částí kolem 5,5 mm) a skládací iPhone, který je ve fázi plánování, budou pravděpodobně podporovat pouze eSIM kvůli své ultratenké konstrukci,“ napsal čínský analytik na svůj blog, čímž okamžitě rozbouřil diskuzi. Informace o tloušťce ničím nepodložil, vlastně se o rozměrech zmínil jen tak mimoděk, jde však o tolik věrohodný zdroj, že není těžké tomu věřit.

Podle něj bude mít iPhone 17 Air takto tenkou konstrukci „v nejtenčí části“. To však není nijak zavádějící, protože iPhony mívají jednolitou konstrukci těla, kdy jediným vystupujícím prvkem je fotomodul. Ten bude mít pochopitelně i model Air, mimo něj však půjde o extrémně tenké zařízení.

Rekord drží 11 let starý telefon Vivo

Jak moc tenké? O iPhonu 6 jsme již hovořili. Sluší se připomenout, že ten na svou minimální tloušťku doplatil nechvalně proslulou aférou Bendgate, kdy se uživatelům ohýbal v kapsách například při zavazování bot. Faktem ale je, že na vině byl nejen tenký profil, ale i nevyztužená konstrukce z relativně měkkého hliníku.

V portfoliu Applu byste našli jen dvě zařízení, která jsou tenčí, než má být očekávaný iPhone 17 Air. Jde o nejnovější iPad Pro představený v květnu loňského roku, který má v případě 11″ varianty konstrukci tenkou 5,3 milimetru, v případě větší 13″ verze dokonce 5,1 milimetru. Ani to ale není absolutní rekord, ten totiž drží 11 let starý smartphone Vivo X5 Max, který měl v nejtenčí části v pase pouhých 4,75 milimetru. Nový iPhone by tak mohl stanout hned za tímto čínským veteránem.