iPhone 17 Air: známe jeho tloušťku! Díky nízké ceně může jít o bestseller

Nejnovější zákulisní informace o iPhonu 17 Air dávají telefonu jasnější obrysy

Jihokorejský server Sisa Journal přinesl nové detaily o předpokládané tloušťce a ceně

V obou případech se Apple nemá pouštět do žádných velkých extrémů

Už nějakou dobu se spekuluje o výrazné změně v portfoliu chytrých telefonů od Applu. Stávající model iPhone 16 Plus by se již neměl dočkat nástupce – namísto toho by jej měl nahradit zcela nový smartphone s přídomkem Air. Ten by neměl být jen pouhou zvětšenou verzí základního modelu, ale zcela svébytným přídavkem do portfolia.

Hlavním tahákem má v jeho případě být tenký profil, se kterým chce zaujmout především fanoušky elegantních elektronických zařízení. Z pohledu Applu ale náhrada dává mnohem pragmatičtější smysl – už dříve se nepovedlo prosadit se menšímu modelu mini a ani současný telefon s označením Plus velkou díru do světa neudělal.

iPhone 17 Air: tenké tělo a příznivá cena

O různých detailech týkající se iPhonu 17 Air se vedou vášnivé debaty, které podporují často protichůdné spekulace. Poslední zpráva serveru Sisa Journal prozatím dává největší smysl, pokud jde o tloušťku a o cenu zařízení. Právě o těchto dvou se vedou největší debaty, společně s počtem fotoaparátů na zadní straně.

Jak uvedl jihokorejský web, iPhone 17 Air by měl nabídnout tloušťku 6,25 milimetrů, čímž by se stal nejtenčím doposud vyrobeným iPhonem a překonal by i současného rekordmana iPhone 6, který ve své době nabídl tenkost pouhých 6,9 milimetrů. Také to znamená, že by iPhone 17 Air byl o 20 procent tenčí než základní modely iPhonu 16 a o 25 procent tenčí, než vybavenější modely s přídomkem Pro.

Současná spekulace o tloušťce iPhonu 17 Air se zdá jako nejvíce pravděpodobná – pro Apple půjde o překonání vlastního rekordu a zároveň bude moci tuto tloušťku efektivně využít v rámci marketingové propagace. Některé z dřívějších spekulací hovořily o tloušťce blížící se 6 milimetrům a jedna spekulace hovořila dokonce o tloušťce 5 milimetrů. Nutno podotknout, že takto tenké zařízení by už mohlo být nepraktické na používání a také je potřeba brát v potaz pevnost konstrukce.

Ostatně iPhone 6 (respektive jeho větší sourozenec iPhone 6 Plus) trpěl na použití nepříliš pevných materiálů, což vedlo k velké kauze známé jako bendgate. Doufejme, že tentokrát Apple neudělá stejnou chybu a pevnost konstrukce si pohlídá.

Zpráva Sisa Journal se zmiňuje také o ceně. V tomto ohledu se spekulace značně rozcházely, od reálnějších částek pohybujících se mezi základními a Pro modely, až po ceny, které by z iPhonu 17 Air udělaly nejdražší iPhone v portfoliu. Jihokorejský web se drží rozumnějších částek, konkrétně předpokládá, že iPhone 17 Air by ve Spojených státech mohl stát 899 dolarů (cca 26 tisíc korun s daní).

Otázkou zůstává, s čím přijde velký konkurent v podobě Samsungu – v jeho případě se také spekuluje o vydání tenkého modelu, který by měl být odhalen už 22. ledna. S čím přijde Apple se každopádně dozvíme až na podzim letošního roku.