Nejprodávanější značka smartphonů? U evropských operátorů vede Apple

- U evropských operátorů je nejprodávanější značkou smartphonů Apple
- Americká firma po roce vystřídala na trůnu korejský Samsung
- Applu hraje do karet současná paměťová krize, která drtí výrobce levných telefonů
Samsung a Apple se každý rok přetahují o pozici globálně nejprodávanější značky smartphonů, v posledních letech se na výsluní vyhřívá firma z Cupertina. Samsung sice sem tam zaboduje ve vybraných obdobích v roce, díky silnému čtvrtému kvartálu jej ale Apple v součtu celého roku stabilně poráží. Samsung navíc postupně přichází o náskok na svých klíčových trzích včetně Evropy.
U evropských operátorů se nejlépe prodávají iPhony
Agentura Counterpoint vydala analýzu prodejů smartphonů u evropských operátorů pokrývající druhé čtvrtletí letošního roku, tedy období mezi dubnem a červnem. Zatímco loni v tomto období patřilo prvenství v této disciplíně Samsungu, letos na trůn usedl Apple, který navýšil svůj tržní podíl z původních 33 na 37 procent. Naopak Samsung u operátorů spadl z 39 na 34 procent.
Výměnu na čelních pozicích podle agentury způsobila paměťová krize, kvůli které výrazně rostou ceny smartphonů. Krize dopadla nejvíce na nejlevnější smartphony, u nichž může cena pamětí přesahovat polovinu celkových výrobních nákladů. Zdražují i prémiové smartphony, avšak u nich není procentuální navýšení ceny natolik výrazné.
Samsung ještě donedávna pokrýval všechna cenová patra, avšak z low-endu a ze střední třídy jej postupně vytlačuje dravější čínská konkurence – koneckonců největšími skokany se u evropských operátorů staly značky Vivo a Motorola. U dražších telefonů pak zákazníci dávají přednost iPhonům, zvlášť, pokud k nim operátor přihodí cenové zvýhodnění v rámci mobilního tarifu. Zákazníci obecně kvůli výhodnějším cenám nakupují u operátorů prémiové smartphony víc než na volném trhu.
Je však nutné podotknout, že operátorský prodej není v Evropě natolik silný jako v USA – pochází z něj pouze třetina prodaných smartphonů, zbytek prodejů se odehrává na otevřeném trhu. Ten ale agentura Counterpoint podrobně nezmapovala. Oproti druhému kvartálu loňského roku klesly prodeje telefonů v obou prodejních kanálech – prodej u operátorů klesl o 4 procenta, volný prodej o 11 procent, celkově pak prodeje telefonů v Evropě spadly o 8 procent.
Counterpoint odhaduje, že operátorský prodej bude v příštích kvartálech navyšovat svůj podíl, a to právě kvůli možnosti zakoupit telefon levněji, nebo s různými bonusy v tarifech.