Nejprodávanější smartphony prvního kvartálu: první desítka patří Applu, Xiaomi a Samsungu

Trh se smartphony se v prvním čtvrtletí letošního roku kvůli koronavirové krizi propadl, prodeje chytrých telefonů byly nejnižší od roku 2013. Podle analytických firem je lídrem trhu Samsung, druhá příčka patří značce Huawei a třetí je Apple. Jak je to ale z pohledu jednotlivých zařízení? Odpověď na tuto otázku poskytuje čerstvá analýza agentury Canalys.

Nejžádanějším smartphonem v prvním čtvrtletí se stal iPhone 11. Těchto telefonů Apple mezi lednem a březnem prodal více než 18 milionů, což je číslo, ke kterému se žádný ze soupeřů ani nepřiblížil. iPhone 11 tak přebírá žezlo po iPhone Xr, který tento žebříček ovládal v minulých kvartálech. Zajímavé je, že tento telefon se v žebříčku nadále nevyskytuje.

iPhone 11 series took three spots in the Q1 2020 top ten smartphone models. iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max accounted for 10% of global smartphone share. While @Samsung and @Xiaomi achieved four and three smartphones in the top ten respectively. pic.twitter.com/NuJzOcdtbI

