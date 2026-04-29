Nejlepší nástroj proti závislosti na sítích: zkuste kočičího hlídače v prohlížeči, nic lepšího dnes už neuvidíte

- Trávíte až moc času na sociálních sítích a nemůžete si pomoci?
- Neustále sjíždíte nekonečné reely a nejste schopni se odlepit od obrazovky notebooku?
- V tomto případě by vám mohla podat záchrannou ruku obyčejná kočka
Sociální sítě patří ke zcela běžným součástem našich životů a velká část z nás si své online bytí bez nich už ani nedokáže představit. Bohužel jsou ale dokonalým žroutem času, lze si na nich až překvapivě snadno vypěstovat závislost a stačí opravdu chvilka, abyste se přistihli, že neděláte nic jiného než pořád dokola sjíždíte nové a nové příspěvky. Bojovat s touto závislostí není snadné, ale pomocnou ruku, či spíše tlapku, by vám mohla podat… kočka.
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Virtuální kočka vás zachrání
Pokud stále nemáte ponětí, o čem je vlastně řeč, tak celý tento úvod míří k představení unikátního, bizarního a zároveň geniálního rozšíření pro prohlížeč Chrome s označením Cat Gatekeeper. Tento plugin je opravdu velmi neobvyklý a jeho posláním je chránit uživatele před nekonečnou prokrastinací formou sledování sociálních sítí.
猫ちゃんの強制休憩アプリを作りました！
SNSをやりすぎると猫ちゃんがあらわれて画面を占領します🐈 pic.twitter.com/Jt56HVF1OT
— ぞくぞく@個人開発 (@konekone2026) April 26, 2026
Je to zkrátka kočka-ochránce a funguje velmi jednoduše – jakmile uživatel překročí jím nastavený limit na sociální síti, na obrazovku vyskočí roztomilá kočka, která zamezí v pokračování konzumace obsahu na dobu, jakou si uživatel nastaví. Jakmile tato doba pomine, kočka se odporoučí a uživatel se může po této pauze vrátit „do práce“.
Země původu vás asi nepřekvapí
Za tímto pluginem stojí vývojář @konekone2026, který je – zcela nepřekvapivě – z Japonska. Tento doplněk je totiž právě tak bizarní, roztomilý a jiný, že se Japonsko jako země jeho vzniku vyloženě nabízí. Samotný plugin je poměrně malý, instalace zabere jen pár sekund a k dispozici je pro Chrome na Windows i macOS.
Rozšíření funguje pro hlavní sociální sítě v podobě Facebooku, sítě X, Threads, YouTube, Reddit a Bluesky. Podpora pro Instagram a TikTok zatím chybí, je však možné, že je autor přidá v budoucích aktualizacích. Když se kočka objeví, je samozřejmě možné otevřít novou záložku s tou samou sítí a pokračovat, takže je to spíše takové varování než nepřekonatelná překážka.
Stahujte z oficiálního obchodu
Pokud vás kočka, která bude bdít nad vaším časem stráveným na sociálních sítích, zaujala, stáhněte si ji v oficiálním obchodě Google Chrome. I když se může zdát, že jde o úsměvnou zbytečnost, faktem je, že pohled na roztomilou kočku třeba po hodině sjíždění Facebooku vás z této virtuální činnosti tak vytrhne, že si pauzu opravdu dáte a určitě ji náležitě oceníte.