Nejlepší letošní fotomobil stojí pod 10 tisíc korun. Rozhodlo o tom 21 milionů hlasů

Nejlepší fotomobil letošního roku stojí třikrát méně než vlajkové lodě

Xperia 1 IV od Sony dopadla katastrofálně, což je obrovský paradox

Známý youtuber Marques Brownlee aka MKBHD na konci roku vždy uspořádá souboj nejlepších fotomobilů, ze kterého vzejde absolutní a mnohdy poněkud překvapivý vítěz – loni to byl například Pixel 5a, předloni Asus Zenfone 7 Pro.

O pořadí rozhodovali diváci jeho videí na základě srovnávání dvou fotografií z různých telefonů. Použitá metodika ale nebyla v minulosti úplně vypovídající – Brownlee vytvořil vyřazovacího „pavouka“ složeného z 16 telefonů, takže vítězné pořadí nejvíce ovlivnilo náhodné složení jednotlivých dvojic. Už v prvním kole se totiž mohly vzájemně vyřadit modely, které by se třeba za běžných okolností potkaly až ve finále. Pro letošní souboj byl zvolen jiný klíč a zde jsou výsledky.

The Best Smartphone Camera 2022!

Brownlee pro letošní hodnocení fotografií vytvořil speciální webovou stránku, na které bylo možné hlasovat systémem „každý s každým“. Rozhodovalo se ve třech různých kategoriích – standardní, noční a portrétní fotografie. Z každé z nich přitom vzešel vítěz. O pořadí celkem rozhodlo více než 21 milionů hlasů (nasbíraných za pouhé 3 dny), takže výsledek lze považovat za poměrně vypovídající.

Vůbec nejlepším fotomobilem se stal Pixel 6a. Sice v žádné ze zmíněných kategorií neobsadil první příčku, ovšem třetí a dvakrát druhá pozice mu stačila na celkové prvenství. Na druhé příčce stanul dražší Pixel 7 Pro, který s výraznějším odstupem následoval Asus Zenfone 9.

Vůbec nejlepší standardní fotografii pořídil smartphone Oppo Find X5 Pro, který zapůsobil i u noční fotografie, ovšem absolutně pohořel u portrétních snímků, pro které se zase více hodí Pixel 7 Pro. U noční fotografie s přehledem vyhrálo Vivo X80 Pro. Nejlepším jablečným telefonem v žebříčku se stal iPhone 14 Pro, který obsadil 7. místo. Před ním se ještě usadily Samsung Galaxy S22 Ultra a Realme 10 Pro+.

Zajímavá situace se odehrála na chvostu – nejhorší hodnocení ve všech třech kategoriích a tím pádem konečné 16. místo připadlo na Sony Xperii 1 IV. Je to paradox, protože tento japonský dlouhodobě dodává mobilní fotočipy ostatním, avšak zřejmě vlivem softwaru z nich sám nedokáže vytěžit tak dobré výsledky jako konkurence, minimálně na automaticky režim. Xperia 1 IV je navíc jeden z nejdražších telefonů v testu a láká zájemce na příbuznost s profesionálními fotoaparáty řady Alpha. Pokud chcete co nejlepší fotomobil za co nejméně peněz, vychází nejlépe vítězný Pixel 6a následovaný Realme 10 Pro+.

Z celkových výsledků vyplynula i některá zajímavá zjištění. Minulé testy ukázaly, že hlasující dávají přednost světlejším snímkům. Letošní srovnání ale prokázalo, že to platí pouze do určité míry. Na posledních třech místech se opět objevily ty nejtmavší snímky, ovšem hned před nimi se naopak umístily ty nejsvětlejší. Lidé tak při hlasování dávali přednost fotografiím s dobrou expozicí, poté těm přeexponovaným a nakonec těm podexponovaným.