Asus Zenfone 9 v nemilosrdné rozborce. Jaká ukrývá tajemství?

Tchajwanská společnost Asus před nedávnem představila svou novou vlajkovou loď Zenfone 9, která se pyšní především nekompromisním výkonem a kompaktními rozměry. Ačkoli jsme zařízení detailně prozkoumali a otestovali v naší recenzi, doslovně do hloubky jej analyzoval až YouTube kanál PBKReviews, který se nebál telefon rozebrat do posledního šroubku.

Asus Zenfone 9 Disassembly Teardown Repair Video Review

Watch this video on YouTube

Popisovat do detailu postup by nemělo valného smyslu, proto se raději na rozborku podívejte na vlastní oči v přiloženém videu. Jen pro shrnutí: po odstranění zadního plastového krytu čekala na známého youtubera celá řada šroubků a opravdu pečlivě poskládaných komponentů. Kvůli tomu si telefon vysloužil skóre 4,5 z 10 co se týče opravitelnosti, tedy vysloveně žádná tragédie, avšak ani procházka růžovou zahradou.

Hardwarové parametry Asus Zenfone 9 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/16 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 146,5 × 68,1 × 9,1 mm, hmotnost: 169 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 5,9", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 26mm, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, 14mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.45, 28mm, 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 4K video Cena: 19 990 Kč Kompletní specifikace

Asus Zenfone 9 je jedním z posledních zástupců kompaktních vlajkových modelů na trhu. Kromě něj si můžete pořídit například podobně malý Samsung Galaxy S22, který se svými rozměry velmi podobá původnímu Galaxy S10e. Apple má v prodeji stále ještě iPhone 13 mini, avšak podle spekulací ho v příští generaci nahradí větší verze základního iPhonu.