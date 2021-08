Google Pixel 5a oficiálně: potěší větší baterií, vyšším výkonem a voděodolností

Google vzal odhalení svých letošních smartphonů poměrně netradičně. Podzimní vlajkové modely Pixel 6 a 6 Pro už za sebou mají předpremiéru, na které Google ukázal vzhled a částečně poodhalil jejich výbavu. Naopak bez jakýchkoliv fanfár a předchozích oznámení dnes Google odhalil levnější Pixel 5a. Oproti loňskému modelu došlo na několik dobře zvolených vylepšení, díky kterým by se mohl Pixel 5a stát masově oblíbeným smartphonem, ale nestane se tak. Proč?

Pixel 5a: dobře namíchaný koktejl

Designově je Pixel 5a tak trochu nudný telefon, to byl ale loňský Pixel 4a také. Oba telefony jsou si v mnohém podobné – mají plastová těla, čtečku otisků prstů na zádech a vpředu displej s otvorem pro 8Mpx selfie kamerku v levém horním rohu. Novější model poznáte podle toho, že má o „kolečko“ navíc.

Tím kolečkem je myšlena sekundární čočka fotoaparátu ve čtvercovém modulu – původně osamocený 12,2Mpx fotoaparát se světelností f/1.7 nově doplňuje širokoúhlá 16Mpx kamerka s úhlem záběru 117°. Úhel byl oproti Pixelu 4a 5G navýšen o 10°, nové algoritmy Google však dokáží lépe se vypořádat se zkreslením. Pochopitelně počítat můžete i pokročilým nočním či portrétním režimem, novinkou je funkce Cinematic Pan pro natáčení stabilních videí.

Přes přední stranu se rozpíná 6,34“ OLED displej s Full HD+ rozlišením na poměru stran 20:9. Na vyšší frekvenci bohužel oproti spekulacím nedošlo. Oproti minulé generaci tak zobrazovač výrazně narostl, a s ním i celkové rozměry telefonu, které činí 156,2 x 73,2 x 8,8 mm. Příjemnou novinkou je fakt, že telefon splňuje odolností krytí IP67, takže se nezalekne vody ani prachu.

Výrazně větší baterie

Pixel 5a pohání čipset Qualcomm Snapdragon 765G, což je procesor, který loni výrobci s oblibou nasazovali do „levných“ vlajkových lodí. Objevil se i v Pixelu 5, tedy v nejvýkonnějším Pixelu loňského roku, a to jednak díky slušnému výkonu, a jednak díky podpoře sítí 5G. V představené novince je čipset spárován se 6 GB RAM, pro ukládání dat je určeno 128GB úložiště. Slot na paměťové karty na těle telefonu nehledejte, zato sluchátkový port nechybí.

O nabíjení se stará USB-C konektor, přičemž Google ke svému novému telefonu přibaluje 18W nabíječku. Google tvrdí, že se jedná o jeho poslední smartphone s přiloženou nabíječkou, takže k Pixelu 6 a 6 Pro si budete muset obstarat svoji. Kapacita akumulátoru mezigeneračně významně narostla na 4 680mAh, což by mělo zajistit jeden bezstarostný den, nebo dva dny v omezenějším režimu Extreme Battery Saver. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí.

Cena a dostupnost

Pixel 5a půjde na trh pouze v černé barvě, a to za poměrně sympatickou cenu 449 USD (asi 9 800 korun bez DPH). S ohledem na výbavu a voděodolnost by mohl konkurovat například oblíbenému Samsungu Galaxy A52, zabíjí jej ale dostupnost omezená na japonský a americký trh. Nejen tedy, že jej oficiálně neseženete v ČR, nebudete si pro něj moci zajet ani do sousedních zemí.