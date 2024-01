Nejen alternativní obchody. iOS se otevře dříve zapovězeným aplikacím

App Store konečně otvírá dveře pro aplikace na streamování her

Apple dříve těmto aplikacím házel klacky pod nohy a stanovoval nesmyslné požadavky

Do App Store by mohly zamířit například aplikace Microsoft Cloud Gaming nebo Nvidia GeForce Now

Apple na konci minulého týdne oznámil změny, které kvůli evropskému Aktu o digitálních trzích podstoupí platforma iOS, aplikační obchod App Store a internetový prohlížeč Safari. Jedná se o poměrně zásadní úpravy, které by měly vést k výraznému (i když hlídanému) otevření jablečného ekosystému – ten se už nebude tolik bránit jiným zdrojům aplikací, jiným platebním systémům nebo konkurenčním webovým prohlížečům. Kromě toho nás čeká ještě jedna velká změna.

iOS se otvírá streamování her

Apple poměrně potichu na webu pro vývojáře oznámil, že nově je možné do App Store zasílat aplikace na streamování her s vlastním katalogem titulů. Přímo v těchto aplikacích bude navíc umožněno přistupovat k miniaplikacím, chatbotům a vlastním zásuvným modulům.

V případě Applu se jedná o otočku o 180°, neboť aplikace pro streamování her byly dosud v App Store zapovězeny – nejprve úplně, poté za podmínek, které všechny provozovatele odradily. Služby Nvidia GeForce Now, Google Stadia nebo Microsoft Cloud Gaming (dříve xCloud) se chtěly na iOS a iPadOS uchytit, avšak Apple chtěl kontrolovat a schvalovat každou hru zvlášť, vyžadoval přihlašování přes Apple ID a hlavně chtěl za každou provedenou transakci ve streamované hře poplatek ve výši 30 procent. Streamované hraní si tak nakonec našlo do iOS cestu oklikou skrze webový prohlížeč.

Nově nastolená pravidla otvírají aplikacím pro streamování her brány, takže se dá předpokládat, že se v blízké budoucnosti dočkáme nativních aplikací Xbox Cloud Gaming nebo Nvidia GeForce Now pro iOS a iPadOS. Oproti dříve oznámenému balíku změn navíc nebude podpora aplikací pro streamování her omezena pouze na Evropskou Unii, ale bude platit po celém světě.