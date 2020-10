Nejdůležitější keynote Applu je tady. Sledujte dnešní premiéru nových iPhonů

Dnes večer v 19:00 se odehraje nejdůležitější keynote Apple letošního roku. V září nás kalifornský gigant pouze rozehřál novými iPady a Apple Watch, nyní však konečně dojde na nové iPhony, tedy hlavní zdroj příjmů do jablečných trezorů. Keynote se v duchu letošního covidového roku odehraje pouze virtuálně, sledovat ji bude možné prostřednictvím následujícího YouTube streamu.

Letošní rok bude na iPhony skutečně bohatý. K jarnímu iPhonu SE večer přibydou hned čtyři nové modely, pravděpodobně s následujícími jmény:

Vesměs se jedná o nástupce loňských modelů, které doplní titěrný iPhone 12 mini s 5,4“ displejem. Díky „bezrámečkovosti“ by tento telefon mohl mít ještě menší fyzické rozměry než jarní iPhone SE. Nové iPhony přinesou podporu sítí 5G, vyšší výkon, lepší fotoaparáty a mírně přepracovaný design s rovnými boky. Kromě toho bude pozměněn systém bezdrátového nabíjení, který Apple doplní o magnetický kruh sloužící k přesné centraci telefonu na nabíjecích podložkách.

Tip: Známe výbavu letošních iPhonů. Na nejmenší i největší si počkáme až do listopadu

Tato novinka bude zřejmě souviset s dalším produktem, který od Apple očekáváme – vlastní bezdrátové nabíječce. Pravděpodobně se nebude jednat o reinkarnovanou nabíječku AirPower, ale jednodušší podložku pro nabíjení jednoho zařízení.

Tento produkt má perfektní načasování, neboť Apple do balení letošních iPhonů přestane přidávat adaptéry, přítomný bude pouze nabíjecí kabel. Apple se zjevně připravuje na budoucnost, která by měla být kompletně bezdrátová.

Posledním očekávaným produktem dnešního večera je chytrý reproduktor HomePod mini.

iPhony, bezdrátová nabíječka a chytrý reproduktor jsou pravděpodobně všechny hardwarové novinky dnešního večera. Do konce letošního roku se ale pravděpodobně dočkáme ještě dalších jablečných produktů, konkrétně se od Apple očekává představení profesionálních náhlavních sluchátek AirPods Studio a prvního počítače Apple a ARMovým procesorem Apple Silicon.

I’m still being told that it’s “impossible” for AirPods Studio to come tomorrow. https://t.co/8txni8itXA

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 12, 2020