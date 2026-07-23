Neill Blomkamp natočil unikátní AI snímek. Za moc nestojí, ale podívat se na něj můžete zdarma

- Umělá inteligence ve filmovém průmyslu má za sebou další milník
- Známý jihoafrický režisér Neill Blomkamp s její pomocí vytvořil krátký snímek s názvem Nightborne
- Jeho kvality jsou sice rozporuplné, režisér ale svůj pokus vnímá pozitivně
Filmaři se zapojením umělé inteligence do svých snímků teprve experimentují, nicméně každá aplikace logicky bruslí na tenkém ledě – ne vždy je totiž AI vhodným parťákem pro kreativní vizi. Jihoafrický režisér Neill Blomkamp, který stojí za snímky jako jsou District 9, Chappie nebo oceňovanou adaptací herní série Gran Turismo, nyní představil nejnovější projekt: 13minutový sci-fi krátký film s názvem Nightborne, který volně vychází z románu Echopraxia od Petera Wattse z roku 2014. Každý jednotlivý záběr filmu Nightborne však byl vytvořen pomocí generátoru text-to-video Seedance 2.0 od společnosti ByteDance a stojí za ním společnost Barley Studios.
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První vlaštovka, nebo AI slop?
Blomkamp jej popsal jako testovací projekt, jehož cílem bylo ukázat, čeho je generativní AI schopná, a uvedl, že by v budoucnu rád zrealizoval celovečerní film v tomto formátu. Režisér se zřejmě domnívá, že Nightborne je pádným důkazem proveditelnosti tohoto konceptu, ale i když je tento krátký film ve srovnání s většinou videí generovaných umělou inteligencí velmi propracovaný, stále nese mnoho znaků, které spojujeme s nekvalitní AI produkcí.
Na pozadí vojenského konfliktu mezi USA a Sýrií vypráví film Nightborne příběh americké pilotky, která utrpěla život ohrožující zranění, když byl její vrtulník sestřelen. Díky tomuto je ideální kandidátkou pro Projekt Nightborne – vládní program, který z vojáků v kómatu vytváří dálkově ovládané zombie.
NIGHTBORNE is the first full test AI film I have made. It was made using Seedance 2.0.
I've been experimenting with AI for a couple of years, and it's now at the point where I want to tackle a full feature in this format. This is a 13-minute test start.
It was made with real… pic.twitter.com/mtnGt12qfP
— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) July 20, 2026
Když pomineme nepříliš hlubokou zápletku, tak stejně jako každý jiný AI film, i Nightborne je ve skutečnosti sbírkou velmi krátkých videoklipů, které byly sestříhány dohromady, aby vyprávěly jednoduchý příběh. Když se na snímek podíváte detailněji, iluze se záhy rozplyne – například nápisy v pozadí jsou nesmyslné a postavy pronášejí své repliky s neobvyklými důrazy, kvůli nimž působí, jako by vlastně nevěděly, co říkají.
Podle Blomkampa se na projektu podíleli skuteční umělci a 32 lidských herců souhlasilo s použitím svých podob. Zdá se však, že ani to zdaleka nestačí k tomu, aby se z Nightborne stalo autentické umělecké dílo. Ačkoli se AI modely stávají sofistikovanějšími, ještě nedosáhly takové úrovně, aby dokázaly vytvořit plnohodnotná díla, na která by se diváci těšili.
Co na něj říkáte vy? Dejte nám vědět do komentářů.