Nečekaný soupeř pro MacBook Pro? Vyzkoušeli jsme našlapaný Asus ProArt P14 a P16 s čipem NVIDIA RTX Spark

- Asus na veletrhu IFA v Berlíně ukázal nové notebooky ProArt P14 a P16 postavené na platformě NVIDIA RTX Spark
- Nový ARMový „superčip“ spojuje procesor Grace, grafiku Blackwell RTX a až 128 GB společné paměti, přičemž nabídne až 1 petaflop AI výkonu
- ProArt P14 váží pouze 1,48 kg, větší P16 zase zaujme 16″ 4K OLED displejem a tloušťkou pouze 12,9 mm
Na letošním veletrhu IFA v Berlíně jsme měli možnost zblízka prohlédnout dvojici notebooků, které se od většiny současných Windows strojů liší už tím, co mají uvnitř. Nové modely Asus ProArt P14 a ProArt P16 totiž nepoužívají procesory Intelu, AMD ani Qualcommu. Místo nich dostaly úplně novou platformu NVIDIA RTX Spark, která v jednom řešení kombinuje ARMový procesor, grafiku architektury Blackwell a až 128 GB jednotné paměti.
Asus s oběma novinkami míří především na tvůrce obsahu, grafiky, střihače videa a také vývojáře a uživatele pracující s AI. Přesto ale nejde o masivní mobilní pracovní stanice – právě naopak. Čtrnáctipalcový P14 váží jen 1,48 kilogramu a šestnáctipalcový P16 má v nejtenčím místě pouze 12,9 mm. Asus ostatně P14 označuje za svůj vůbec nejlehčí ProArt a P16 pak za nejtenčí šesnáctipalcový ProArt, jaký doposud vyrobil. Z mého pohledu je právě kombinace vysokého výkonu a velmi tenkého těla je jedním z důvodů, proč je kolem RTX Spark tolik pozornosti. A nutno dodat, že zcela po právu.
Co je NVIDIA RTX Spark?
NVIDIA RTX Spark je nový ARMový SoC, respektive „superchip“, určený pro počítače s Windows 11.Místo tradiční kombinace samostatného procesoru a dedikované grafické karty integruje do jednoho řešení procesor NVIDIA Grace, grafiku NVIDIA Blackwell RTX a jednotnou paměť s velmi vysokou kapacitou.
V nejvýkonnější variantě nabízí 20jádrový NVIDIA Grace CPU, Blackwell RTX GPU s 6 144 CUDA jádry, Tensor Cores páté generace a až 128 GB LPDDR5X jednotné paměti. CPU a GPU jsou propojené prostřednictvím technologie NVLink-C2C. Maximální AI výkon dosahuje 1 petaflopu při výpočtech FP4.
Důležité je tady právě slovo jednotná. Procesor a grafická část nemusí pracovat s oddělenou systémovou RAM a grafickou VRAM, ale mohou využívat společný paměťový prostor. Princip tedy trochu připomíná například architekturu Apple Silicon, i když technologicky jde samozřejmě o zcela odlišné řešení.
RTX Spark navíc není jen platforma pro AI. GPU podporuje ray tracing, technologie DLSS, NVIDIA Reflex, G-SYNC a celý ekosystém CUDA a NVIDIA Studio. NVIDIA pro notebookové varianty uvádí TDP v rozmezí 45 až 80 wattů. To poslední je důležité. RTX Spark nemá být jen další NPU, která urychlí několik funkcí umělé inteligence ve Windows. NVIDIA se tak snaží nabídnout kompletní výpočetní platformu schopnou zastat úlohu CPU, výkonné grafiky i AI akcelerátoru.
128 GB paměti, ke které se dostane i grafika
Právě jednotná paměť může být pro profesionální použití možná ještě zajímavější než samotný počet CUDA jader. A hned vysvětlím proč. V běžném výkonném notebooku můžete mít například 32 nebo 64 GB RAM a k tomu samostatnou grafickou kartu s vlastní VRAM. RTX Spark může mít až 128 GB paměti dostupné celému systému.
Pro některé úlohy v AI nebo 3D grafice jde o zásadní výhodu. Asus uvádí, že platforma dokáže lokálně pracovat s LLM modely s až 120 miliardami parametrů, renderovat 3D scény zabírající přes 90 GB nebo generovat pomocí AI video ve 4K rozlišení. Výrobce mezi podporovanými scénáři zmiňuje také práci s 12K videem ve formátu 4:2:2. Nejde přitom jen o teoretické AI experimenty – nativně zde funguje CUDA a platforma je určená i pro klasické kreativní aplikace využívající akceleraci NVIDIA RTX.
Další výhodou takto výkonné lokální AI má být možnost neodesílat data do cloudu. Prompty, soubory nebo další podklady mohou zůstat přímo v počítači a lokální model lze používat i offline. Odpadnout mohou také průběžné platby za tokeny při experimentování s cloudovými AI službami.
Asus ProArt P14: 128 GB paměti v notebooku s 1,48 kg
Menší ProArt P14 (H7407) je z celé dvojice zajímavý především mobilitou. Asus jej vměstnal do CNC obráběného těla o tloušťce skvělých 13,9 mm, přičemž notebook váží pouze 1,48 kilogramu. Podle výrobce jde o vůbec nejlehčí ProArt v jeho historii. Uvnitř přesto našel místo pro poměrně velkou 90Wh baterii. Dominantou je 14″ dotykový Lumina Pro OLED panel s poměrem stran 16:10 a rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, tedy 3K. Obnovovací frekvence dosahuje 120 Hz a panel podporuje VRR.
Asus u nejvyšší varianty uvádí maximální HDR jas 1 600 nitů, 100% pokrytí prostoru DCI-P3, odezvu 0,2 ms a barevnou přesnost Delta E < 1. Nechybí certifikace DisplayHDR True Black 1000, antireflexní úprava ani podpora dotykového pera. Pod kapotou najdeme „plnotučnou“ variantu RTX Spark s 20jádrovým Grace CPU a Blackwell RTX GPU. Paměťové konfigurace sahají až ke 128 GB LPDDR5X. V nabídce mají být rovněž 24, 32, 48 a 64GB verze. SSD může mít kapacitu až 1 TB.
Překvapivě bohatá konektivita
Přestože je P14 opravdu tenký, Asus konektory úplně neobětoval. Konkrétně zde dostanete:
- 3× USB4 Type-C s rychlostí až 40 Gb/s,
- 1× USB-A 3.2 Gen 2,
- HDMI 2.1 FRL,
- 3,5mm audio konektor
- a SD 4.0 čtečku karet.
Bezdrátové spojení zajišťuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. K dispozici je také Full HD kamera s infračerveným senzorem pro Windows Hello a haptický touchpad.
P14 tedy na papíře působí trochu jako pracovní stanice schovaná do rozměrů klasického prémiového ultrabooku.
ProArt P16: větší displej, 4K a téměř 100Wh baterie
ProArt P16 (H7607) používá stejnou platformu RTX Spark, takže ani zde nechybí 20jádrový Grace CPU, Blackwell RTX GPU nebo možnost osazení až 128 GB LPDDR5X. Rozdíl je především v rozměrech a displeji.
Šestnáctipalcový Lumina Pro OLED může mít rozlišení až 3 840 × 2 400 pixelů, tedy 4K při poměru stran 16:10. Také zde dostanete 120Hz obnovovací frekvenci, VRR, maximální HDR jas 1 600 nitů, 100% DCI-P3 a Delta E < 1. Navíc je výslovně uvedena podpora NVIDIA G-SYNC. Přes větší úhlopříčku je P16 dokonce o něco tenčí než P14. Tělo začíná na pouhých 12,9 mm a hmotnost činí 1,77 kg. Pro srovnání s předchozí generací Asus uvádí o 14 % menší tloušťku a o 9 % nižší hmotnost.
Výrazně větší je rovněž baterie. Detailní specifikace uvádějí 99,9 Wh, zatímco Asus ji v tiskových materiálech zaokrouhluje na 99 Wh. Jde tedy prakticky o maximální kapacitu, se kterou lze ještě běžně cestovat letadlem bez zvláštního povolení. P16 navíc nabízí větší možnosti úložiště. Osadit jej lze až 2TB SSD a uvnitř jsou dva sloty M.2. Konektivita je podobná jako u P14 – tři USB4, USB-A, HDMI 2.1 a 3,5mm jack – místo SD 4.0 ale větší model používá rychlejší SD Express 7.0 čtečku.
ProArt P14 vs. P16: v čem se liší?
|Asus ProArt P14
|Asus ProArt P16
|Displej
|14″ OLED
|16″ OLED
|Rozlišení
|až 3K
|až 4K
|Obnovovací frekvence
|120 Hz VRR
|120 Hz VRR + G-SYNC
|Jas
|až 1 600 nitů
|až 1 600 nitů
|Tloušťka
|13,9 mm
|12,9 mm
|Hmotnost
|1,48 kg
|1,77 kg
|Baterie
|90 Wh
|99 Wh
|RAM
|až 128 GB unified
|až 128 GB unified
|RTX Spark
|až 20 CPU / 6 144 CUDA
|až 20 CPU / 6 144 CUDA
Oba modely budou dostupné v provedení Nano Black a Neo White. Asus také použil haptický touchpad a notebooky doplnil vlastními aplikacemi zaměřenými na tvůrce a práci s AI.
Budoucnost jménem lokální AI bez tokenů
Asus se při prezentaci pochopitelně hodně věnoval umělé inteligenci. Součástí jeho ekosystému jsou například aplikace MuseTree a StoryCube. První z nich má využívat lokální generativní modely včetně FLUX a WAN, druhá používá AI například pro rozpoznávání scén a organizaci multimediálního obsahu.
Výrobce zároveň počítá s kombinací lokálního a cloudového zpracování. Uživatel tedy nemusí vše řešit pouze na notebooku, ale podle konkrétní úlohy může zapojit například Adobe Creative Cloud nebo další cloudové služby.
Proč je lokální AI bez tokenů tak zajímavá?
- Žádné průběžné poplatky za tokeny – AI běží přímo v počítači, takže za každý prompt nebo generování nemusíte platit cloudové službě
- Vyšší soukromí – prompty, dokumenty, fotografie nebo další citlivá data nemusí opouštět zařízení
- Funguje i offline – lokální model lze používat bez připojení k internetu
- Větší kontrola nad AI – uživatel si může zvolit konkrétní model, upravit jeho chování nebo jej přizpůsobit svému workflow
- Cloud jen když je potřeba – náročnější úlohy lze stále poslat do cloudu, běžnou práci ale zvládne notebook lokálně
Tohle ostatně dobře vystihuje, kam Nvidia s RTX Spark míří. Nejde o snahu nahradit klasické aplikace generativní AI, ale dát uživateli dostatečně výkonný hardware, aby podstatně větší část AI úloh mohl provádět přímo na vlastním počítači.
Nesmírně atraktivní alternativa k Apple Silicon
Z technického pohledu je právě RTX Spark možná důležitější novinkou než samotné notebooky. Konceptem totiž částečně připomíná přístup Applu s čipy řady M – výkonné CPU a GPU, jednotná paměť a důraz na vysokou efektivitu v jediném integrovaném řešení. NVIDIA k tomu ale přidává svůj rozsáhlý ekosystém CUDA, Blackwell RTX a podporu technologií používaných ve hrách i profesionálních aplikacích.
Neznamená to ovšem, že můžeme výkon RTX Spark jednoduše srovnávat například s mobilní GeForce RTX 5090 podle počtu CUDA jader. Architektura, spotřeba i způsob využití jsou jiné a skutečný výkon ukážou až nezávislé testy.
Nejen na papíře, ale především v reálu oba nové ProArty působí nesmírně zajímavě. P14 je především extrémně mobilní varianta pro ty, kteří chtějí vysoký výkon v co nejmenším těle. P16 přidává větší OLED s jemným 4K rozlišení, vyšší kapacitu baterie a lepší možnosti úložiště, aniž by se z něj stal těžký pracovní notebook.
Jen škoda, že české ceny ani přesný termín zahájení prodeje Asus v poskytnuté tiskové zprávě zatím neuvádí (dozvíme se je později). A právě cena společně s reálným výkonem, kompatibilitou Windows aplikací na ARM a výdrží na baterii nakonec rozhodne o tom, jak vážnou konkurencí budou nové ProArty pro zavedené profesionální notebooky. Z mého pohledu jde ale o nesmírně atraktivní modely a rozhodně se těším, až je v redakci budeme moci otestovat.