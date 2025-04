Nečekaná nadílka: Google zpřístupnil svoji nejlepší umělou inteligenci úplně zadarmo

Aktuálně nejlepší model AI? Záleží jak na co a navíc se to každých pár týdnů mění, ale jedním z těch zrovna nejlepších je bez debat Gemini 2.5 Pro, který byl doposud k mání pouze předplatitelům služby Google AI Premium v Google One, v rámci kterého se dostanete k Gemini Advanced. A to se teď mění.

Nově je totiž překvapivě ten nejvýkonnější model Gemini 2.5 Pro k mání i uživatelům bez zmíněného předplatného. Bezplatní uživatelé mohou experimentální verzi modelu využívat na webové platformě Gemini, avšak s jistými omezeními, jako jsou limity v počtu zadávaných dotazů.

Pokud si tak chcete 2.5 Pro jen vyzkoušet, můžete to v pohodě udělat i zadarmo, nicméně na jakoukoliv seriózní práci, tedy častější používání, je Gemini Advanced stejně potřeba. Google potvrdil, že pracuje na zpřístupnění modelu 2.5 Pro i v mobilních aplikacích Gemini, konkrétní termín však zatím neuvedl. Přístup přes mobilní prohlížeč na adrese gemini.google.com ale samozřejmě funguje.

Gemini 2.5 Pro is taking off 🚀🚀🚀

The team is sprinting, TPUs are running hot, and we want to get our most intelligent model into more people’s hands asap.

Which is why we decided to roll out Gemini 2.5 Pro (experimental) to all Gemini users, beginning today.

Try it at no… https://t.co/eqCJwwVhXJ

— Google Gemini App (@GeminiApp) March 29, 2025